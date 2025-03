Volterra punta al tartufo: "L’attesa mostra mercato occasione di far ripartire la stagione del turismo"

Sabato 5 e domenica 6 aprile per il nuovo attesissimo appuntamento con la Mostra mercato del tartufo marzuolo. Edizione numero undici per l’evento che inaugura la primavera del gusto di Toscana celebrando i sapori del territorio in un fine settimana di gusto e divertimento pensato per tutta la famiglia. Cuore della manifestazione come sempre le logge di Palazzo Pretorio di piazza dei Priori,cornice dove tanti artigiani del gusto presenti presenteranno al pubblico tra vendita e assaggi il meglio del paniere locale: tartufo, ovviamente, il figlio più pregiato di queste terre, ma anche formaggi, olio, vino, birra, salumi e dolci. Il tutto accompagnato da un ricco calendario di eventi e iniziative che abbracceranno la città dentro e fuori mura per far conoscere - anche attraverso i suoi giacimenti gastronomici – il ricco patrimonio storico ed architettonico e le tante unicità del territorio. Senza dimenticare la consegna del premio Jarro Giovani, settima edizione dell’appendice dell’importante riconoscimento da anni conferito durante l’edizione autunnale di Volterragusto ai più importanti comunicatori di settore: un premio che vuole valorizzare l’impegno di quei giovani under 35 che, in ambito professionale, si sono distinti nell’opera di valorizzazione e divulgazione enogastronomica. Un’occasione preziosa per la città nell’ottica di una ripartenza, vista la frana che ha distrutto una porzione della Ss 68 nelle vicinanze del bivio di Mazzolla. Dal sindaco Giacomo Santi e dall’assessora al turismo Ilaria Bacci, ecco arrivare un anelito di speranza, un messaggio per riscoprire una Volterra che è capitale di arte, bellezza, storia. E tradizioni legate ai sapori del territorio. ""In un tempo in cui le difficoltà sembrano moltiplicarsi - dicono il sindaco Giacomo Santi e l’assessora al turismo Ilaria Bacci - eventi come questo ci ricordano l’importanza dello stare insieme, del riscoprire la bellezza delle cose semplici e genuine. Volterra non è solo una meta, è un messaggio di speranza, un invito a guardare avanti con entusiasmo, senza dimenticare le proprie radici. Che questi due giorni siano un’occasione per ritrovare armonia, condivisione e un pizzico di meraviglia".

I.P.