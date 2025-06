Vigile del fuoco arrestato: gli ultimi sviluppi

Sull’operazione ’burning gift’, che riguarda il caso dei permessi antincendio ’facili’, per il quale è stato arrestato il 5 giugno Giuseppe Mazzotta, dirigente provinciale dei vigili del fuoco di Livorno (residente a San Casciano di Cascina ed ex vice comandante dei vigili del fuoco di Pisa) per corruzione e riciclaggio, stanno emergendo altri dettagli. L’indagine della Squadra Mobile di Livorno è iniziata a maggio 2023, dopo la denuncia presentata da alcuni titolari di esercizi commerciali per presunte condotte concussive di un funzionario dei vigili del fuoco. L’uomo, in concorso con professionisti del settore antincendio e titolari di ditte antincendio, successivamente ad alcune mancanze rilevate durante i controlli ad esercizi commerciali ad opera dei pompieri., avrebbe costretto alcuni esercenti a pagare somme di denaro per evitare la chiusura delle attività, o preordinati ritardi nella loro riapertura. Durante la perquisizione a casa di Mazzotta, gli investigatori hanno rinvenuto, contenuti dentro una scatola da scarpe occultata all’interno di un piccolo vano del sottotetto, 170mila euro in contanti, che si ritiene siano il provento , o parte del provento, delle presunte operazioni di ’agevolazione’ dell’Ingegnere dei Vigili del Fuoco. Nell’inchiesta sono coinvolte altre persone: in tutto fino ad ora trenta, il geometra e vigile del fuoco volontario di Collesalvetti Alessandro Centelli; Giorgio Niccolai di Cecina. L’ingegnere e progettista livornese Roberto Canessa con il geometra Alessandro Bernardeschi e il geometra Massimo Faverzani di Livorno. Un dipendente della Usl di Volterra Leo Bongini. Un altro dipendente della Usl Lorenzo Benotto, un perito di Porto Azzurro Alberto Bastreri con la moglie Graziella Petucco. Della provincia di Grosseto l’ingegnere di Follonica Giulio Passarini e il perito di Scarlino Scalo Gabriele Lucentini. L’architetto ed ex assessore all’ambiente e decoro urbano di Cecina Gabriele Bulichelli, il progettista di Pontedera Enrico Tribioli e un ex funzionario dell’ufficio prevenzione incendi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova Augusto Russo.