Viaggiare sì, ma solo a ritmo green! E a scuola col pedibus

Il 28 febbraio abbiamo incontrato l’esperto Marcello Marinelli e l’assessore all’ambiente Mina Canarini per parlare con loro e per riflettere sulla biodiversità del nostro territorio. Attraverso una presentazione preparata dall’esperto abbiamo cercato di capire il valore della salvaguardia e cura del nostro territorio. La domanda che ci siamo posti è stata questa: come far andare d’accordo la necessità di far conoscere il nostro territorio e al tempo stesso preservarlo. Una delle risposte possibili è stata quella del turismo ecosostenibile che ci consiglia di scegliere un modo di spostarsi che inquini il meno possibile (bici, auto elettrica, mezzi pubblici, preferendo il treno all’aereo); preferire strutture che privilegino la tutela ambientale, il rispetto del territorio e che forniscano menù a km.0. E ancora: valorizzare la cultura locale; distribuire i viaggi durante tutto l’arco dell’anno evitando i periodi in cui tutte le persone si spostano; valorizzare le piccole realtà locali e i luoghi meno conosciuti, ma ugualmente belli e interessanti partendo dalla natura e dalle risorse offerte. Un turismo, quindi, a tutela dell’ambiente ma che al tempo stesso permetta alla comunità locale di trarne un beneficio economico. Noi intanto andiamo a scuola con il pedibus di sicuro meno inquinante delle auto; al mattino ci ritroviamo alle fermate e insieme alle operatrici percorriamo a piedi il tragitto fino a scuola, anche se piove. E voi come pensate di organizzare la vostra prossima vacanza? Buon viaggio ecosostenibile a tutti voi!