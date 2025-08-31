"Via dal Cep e da Pisa chi sceglie la violenza

"Chi sceglie la violenza non può e non deve avere spazio né al Cep né in nessun’altra parte della nostra città. E’ il messaggio chiaro che, insieme all’assessore Virginia Mancini e al consigliere comunale Raffaella Marchetti, abbiamo voluto ribadire ai cittadini del Cep, a seguito del gravissimo episodio di violenza della scorsa settimana". Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che si ricandida alle regionali di autunno con il partito di Giorgia Meloni.

"La sicurezza dei quartieri - aggiunge - deve essere una priorità assoluta e lo Stato, con le sue istituzioni, deve dimostrare di esserci, con fermezza e continuità". Petrucci ha poi spiegato che "durante il sopralluogo siamo stati anche nell’area della sede dell’ex Cassa di Risparmio, dove, grazie all’amministrazione Conti, sarà aperto il nuovo punto Geofor e il presidio della polizia municipale, per ribadire che occorre accelerare su queste aperture, che rappresentano anche presidi di decoro e sicurezza. Un servizio concreto e un segnale forte di presenza delle istituzioni: portare una parte del Comune dentro un quartiere come il Cep significa restituire fiducia e dimostrare con i fatti la vicinanza ai cittadini. E’ con la determinazione, con l’impegno quotidiano e con le scelte coraggiose che l’amministrazione Conti sta mettendo in campo, che si possono sostenere e migliorare i nostri quartieri".