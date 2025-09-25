Venti milioni alle imprese. Accordo per Pisa e Livorno. Accesso a 9mila aziende

Arrivano dieci milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese di Pisa. È questa la cifra che Castagneto Banca metterà a disposizione delle aziende associate a Confcommercio, grazie al nuovo accordo siglato ieri mattina tra l’associazione di categoria e l’istituto di credito. L’intesa riguarda oltre 9mila imprese associate a Confcommercio nei territori di Pisa e Livorno, e prevede un plafond di 10 milioni a testa per le due province.

Nel dettaglio l’accordo introduce strumenti di accesso agevolato al credito validi per tutti i prodotti finanziari: dalle esigenze di liquidità al pagamento dei fornitori, fino agli investimenti in beni strumentali e strutturali. Tra le agevolazioni anche prestiti fino a 50mila euro senza costi di commissione. "È una grande opportunità per i nostri associati – commenta il direttore di Confcommercio Pisa e Livorno, Federico Pieragnoli –. Lo stanziamento di 20 milioni complessivi rappresenta un segno concreto di fiducia verso le partite Iva e un sostegno prezioso agli operatori del turismo, commercio, servizi e a tutti quei settori che oggi soffrono particolarmente le difficoltà di accesso al credito".

"Iniziative come questa – aggiunge – dovrebbero moltiplicarsi, perché sono un volano di sviluppo per l’economia del territorio". Soddisfatto dell’accordo anche Fabrizio Mannari, direttore generale di Castagneto Banca, che ha ricordato come il finanziamento abbia già dato "ottimi risultati" nella provincia di Lucca e speri adesso di replicare il successo. "Le imprese – spiega il numero uno dell’istituto bancario – sono sempre più gravate da normative stringenti, per questo la collaborazione tra banca locale e associazione di categoria è fondamentale. In un periodo difficile per chi fa impresa, vogliamo fare la nostra parte. Dopo la positiva esperienza di questo finanziamento a Lucca lo scorso anno, abbiamo deciso di estendere questa misura anche a Pisa e Livorno per rafforzare il nostro sostegno al tessuto economico locale e valorizzare ancora di più la nostra presenza".

A lui fa eco anche il direttore commerciale di Castagneto Banca, Luigi Ghelardini, che sottolinea come lo stanziamento del plafond sia "un impegno che facciamo a supporto del territorio, dove mettiamo a disposizione una serie di prodotti in covenzione che rappresentano una piccola parte dei servizi erogati dal nostro istituto, ma in grado di offrire da subito vantaggi molto competitivi".

Mario Ferrari