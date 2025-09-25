La gentilezza ha 4 zampe. Il cane cieco Marley nominato "ambasciatore"

È stato il primo cane a Montecitorio, il primo cane cittadino onorario (di Marina di Ravenna) e da ieri è anche il primo "ambasciatore a quattro zampe della gentilezza". Un vero supercane il protagonista ieri, in occasione della ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, della cerimonia particolarmente toccante in cui Marley, il primo cane cieco operativo della Protezione Civile italiana, è stato premiato come simbolo di gentilezza, resilienza e inclusione.

Il riconoscimento, promosso all’interno del progetto internazionale “Costruiamo Gentilezza”, è stato organizzato dalle associazioni Cor et Amor e APP – Amici della Pediatria di Pisa, con il sostegno del Comune di Pisa e la partecipazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) Firenze – Forte dei Marmi.

Il pastore tedesco Marley, cieco dalla nascita, è stato salvato da un canile di Bari e adottato da Carlotta Nelli e Marco Chimenti, che hanno creduto nelle sue capacità. Grazie a un intenso percorso di addestramento seguito dall’istruttore Marco Bertoli, Marley è diventato un cane da salvataggio, operativo sia in mare che nelle ricerche di persone scomparse. Oggi è un membro attivo della Protezione Civile e un esempio concreto di come anche una disabilità possa trasformarsi in forza e valore.

Il premio a Marley è stato realizzato dai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, durante un laboratorio creativo coordinato dall’educatrice Martina Lami nella ludoteca ospedaliera, parte del progetto “Gioco in Ospedale”. Oltre al premio, sono stati consegnati anche alcuni lavoretti simbolici e magliette celebrative.

Durante l’ultimo anno, Marley ha svolto attività di pet visiting presso il reparto di pediatria, portando gioia, conforto e coraggio ai piccoli pazienti. La sua presenza ha lasciato un segno profondo, diventando un punto di riferimento affettivo per bambini, famiglie e operatori sanitari. Alla cerimonia erano presenti: Riccardo Buscemi, assessore alla gentilezza del Comune di Pisa, Salvo Gennaro, Presidente SICS Marco Bertoli, Istruttore SICS L’iniziativa è stata fortemente voluta da Tiziana Arnone, infermiera e ambasciatrice del progetto Costruiamo Gentilezza, da anni attiva nella promozione di pratiche gentili in ambito ospedaliero e comunitario.

Al termine della cerimonia, i partecipanti si sono recati in Piazza dei Miracoli per registrare una video-intervista e condividere un momento simbolico, celebrando non solo il valore dell’inclusione ma anche la bellezza della cooperazione tra esseri umani e animali. “Gli animali sono amici gentili” – questa la frase che ha accompagnato il premio, ricordando a tutti quanto ogni vita abbia un valore, e come la gentilezza possa davvero essere costruita giorno dopo giorno, anche a quattro zampe.