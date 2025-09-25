Heiko si tuffa nel canale. Mobilitazione per salvarlo

Salvato dopo un tuffo in acqua. Un Pastore tedesco (Heiko) di 14 anni domenica passeggiava con la sua proprietaria nel canale che da Calci va verso Caprona, quando, attratto dall’acqua, si è gettato. La proprietaria ha tentato immediatamente di recuperarlo, ma il terreno scivoloso e in pendenza dell’argine, il fondo melmoso del canale, e problemi di deambulazione del cane dovuti all’età, hanno impedito l’operazione. Ha allertato i vigili del fuoco, che giunti sul posto hanno applicato tutte le procedure. Ma il cane per la paura era diventato aggressivo: aveva già morso anche la proprietaria. La squadra dei vvf ha chiesto l’intervento del Nucleo soccorso animali Nogra del comando coordinamento di Pisa, che si è attivavata attraverso il coordinatore Michele Mennucci. Mennucci, che si è imbracato e calato lungo l’argine, è sceso direttamente nel canale. Dopo pochi minuti il cane è stato agganciato con uno strumento che evita eventuali reazioni aggressive nei confronti degli operatori intervenuti, mentre i vigili del fuoco "con tutte le loro forze", hanno portato in sicurezza Mennucci stesso. Dopo aver fatto riposare il cane stremato, l’animale è stato lavato e rifocillato. Una grande paura passata grazie a una bella collaborazione.