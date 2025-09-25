Teresa Ciabatti presenta il suo "Donnaregina"

Volge verso l’epilogo, con altri interessanti appuntamenti e importanti ospiti, il Festival Le Parole Contano - Cartoline dal Futuro a Vicopisano. Sabato 27 settembre, alle 18:30, il prato incorniciato dalle antiche mura del borgo, davanti alla Torre del Brunelleschi, accoglieranno la scrittrice Teresa Ciabatti che presenterà il suo libro, Donnaregina, edito da Mondadori. Dialogherà con lei la presidente del Consiglio per le Pari Opportunità, Marta Galluzzo.

Il Festival, iniziato il 18 settembre, è stato organizzato dal Comune di Vicopisano in collaborazione con l’associazione The Thing e il finanziamento della Fondazione Pisa. L’autrice, finalista al Premio Strega e tradotta in diversi Paesi, parla del suo ultimo libro che affronta contraddizioni e fragilità dell’animo umano con stile tagliente, intimo, capace di scavare nelle pieghe delle relazioni e dei sentimenti. Ambientato a Napoli, il romanzo intreccia il racconto della crescita personale con quello di una città che è specchio e simbolo: splendida e crudele, luminosa e oscura.

Attraverso la protagonista, la scrittrice indaga identità, desiderio e potere, mettendo in scena i conflitti più profondi delle relazioni familiari e sociali. A conversare con l’autrice Marta Galluzzo, in un incontro che promette di essere capace di stimolare riflessioni e domande sulla forza delle parole e sulle sfumature della condizione umana. Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata su www.eventbrite.it. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, aggiornamenti sui social del Festival e sui social del Comune di Vicopisano.