Rimpasto nella giunta di Vecchiano: entrano due nuovi assessori

Vecchiano, 1 febbraio 2025 – Rimpasto nella Giunta Comunale di Vecchiano: nuove deleghe affidate agli Assessori che rimangono in Giunta (Mina Canarini, Lorenzo Del Zoppo e Sara Giannotti, ndr) due nuove entrate, Elena Campera del Partito Repubblicano Italiano e Luca Spinesi del Partito Democratico. Il tutto a seguito anche delle dimissioni formalizzate in queste ore, per motivi strettamente personali, da Assessore di Andrea Lelli (Partito Repubblicano Italiano, ndr) che continuerà tuttavia, da consigliere comunale di maggioranza, ad avere la delega ai rapporti con le società sportive del territorio comunale. "Ringrazio il Sindaco Angori per la fiducia accordatami fino ad ora, confermata anche dal fatto che continueró ad occuparmi dei rapporti con le associazioni sportive locali", spiega Lelli. "Purtroppo per motivi strettamente personali, e anche nel rispetto delle cittadine e cittadini che a suo tempo mi hanno votato, non avevo più la possibilità e il tempo di ricoprire il ruolo di Assessore della Giunta Comunale". “Dopo le dimissioni da Assessora di Lara Biondi (Rifondazione Comunista, ndr), poi dimessasi da consigliere comunale, il tutto sempre per motivi personali, con le nuove dimissioni di Andrea Lelli si è reso necessario andare a rimaneggiare anche tutte le deleghe degli amministratori in campo, per rendere sempre più efficace l’azione amministrativa”, ha spiegato il sindaco Massimiliano Angori che personalmente per settimane ha lavorato insieme alla costruzione della nuova Giunta, del rifacimento del gruppo consiliare di maggioranza, d’intesa con tutte le forze della coalizione di Insieme per Vecchiano. Vediamo le novità, nello specifico. “Alle Assessore già in carica Mina Canarini e Sara Giannotti attribuite alcune novità, rispettivamente per Canarini Ente Parco e Marina di Vecchiano, per Giannotti Opere pubbliche. A loro inoltre restano, rispettivamente, tra le altre, le deleghe per : Ambiente, Usi Civici, Mobilità (servizio pubblico sul territorio locale, ndr), Volontariato e Partecipazione per Canarini; Edilizia Residenziale Pubblica, Viabilità e Legalità per Giannotti. All’Assessore Lorenzo Del Zoppo restano le deleghe a Cultura, Politiche Scolastiche e Politiche Sociali, cui si aggiungono le Pari Opportunità. Per il neo entrato Luca Spinesi ecco alcune delle deleghe attribuite: Protezione Civile, Sicurezza Idrogeologica del Territorio, Impianti Sportivi, Servizi Cimiteriali. Ad Elena Campera attribuite le deleghe a Attività Produttive, Turismo e Manifestazioni Fieristiche, oltre che la carica di ViceSindaco”, aggiunge il primo cittadino. “Auguro a tutti e tutte un buon lavoro e un buon cammino di reciproca collaborazione, come di consueto per le nostre istituzioni locali. Ancora un ringraziamento a Lara Biondi per il lavoro svolto in Consiglio Comunale fino a pochi mesi fa, e un grazie ad Andrea Lelli che rimane comunque punto di riferimento per i rapporti per le nostre associazioni sportive locali”, conclude il Sindaco Angori. Di seguito lo schema riassuntivo con le deleghe attribuite agli Assessori e Assesore della Giunta Comunale. Elena Campera: attività produttive – politiche del lavoro – turismo – manifestazioni fieristiche. Con funzioni di Vice Sindaco Mina Canarini: ambiente – mobilità – trasporto pubblico locale – rifiuti – agricoltura – randagismo – volontariato – partecipazione – usi civici – politiche venatorie – ente parco – marina di vecchiano.

Lorenzo Del Zoppo: pubblica istruzione - politiche sociali - cultura - pari opportunità

Sara Giannotti: viabilità - arredo urbano - servizio idrico - edilizia residenziale pubblica - manutenzione del patrimonio comunale - opere pubbliche – legalità

Luca Spinesi: sicurezza idrogeologica del territorio – protezione civile – innovazione e nuove tecnologie – impianti sportivi – illuminazione pubblica e servizi energetici – manutenzione del verde – servizi cimiteriali