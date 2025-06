"Va dove ti porta il bus": bimbi in tour con Autolinee Toscane

PISALe classi 5A, 5B dell’Istituto Santa Caterina assieme alle classi 5A, 5B, 5C della primaria Damiano Chiesa, sono le partecipanti, per la città di Pisa, al progetto di Autolinee Toscane "Va’ dove ti porta il bus", realizzato in collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale con il supporto della coop. Itinera. A raccontare l’esperienza è l’insegnante Lucia Sibilla dell’Istituto Santa Caterina: "Abbiamo fatto esperienza di questo interessante progetto che ha portato le nostre quinte alla scoperta di alcuni siti importanti della nostra città con l’utilizzo dei bus urbani. Il progetto è stato davvero interessante e i bambini hanno imparato come potersi muovere nel centro storico anche utilizzando più linee dell’autobus."Entrambe le classi, in giorni diversi, sono salite su un bus della linea 3+, attraversando la città fino ad arrivare in Piazza Vittorio Emanuele II.Gli studenti hanno potuto ammirare i murali di Keith Haring e di Cobra; abbiamo parlato del Lungarno, del Convento delle monache Benedettine e di altri luoghi storici della città. Si sono rivelati tutti molto entusiasti, pochi di loro avevano utilizzato gli autobus fino ad allora perciò è stata un’esperienza nuova, dinamica e davvero divertente; un’esperienza sicuramente diversa da tutte quelle fatte precedentemente e che aiuterà i ragazzi, che dal prossimo anno andranno alle medie, a sviluppare autonomia e sicurezza."Si tratta di un percorso finalizzato ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornendo gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando così un senso di appartenenza al proprio territorio e favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto ma anche come mezzo di incontro e socializzazione.

Maddalena Nerini