Maniaco con la siringa, svolta vicina: il cerchio si stringe sul ‘predatore’

Pisa, 24 gennaio 2025 – Potrebbe esserci una svolta nelle ricerche dell’uomo che “buca“ con un ago i glutei delle ragazze. Secondo fonti investigative, infatti, “il cerchio si stringe e l’identificazione” dell’autore delle aggressioni “potrebbe essere molto vicina”. Dagli uffici della squadra mobile, che sta visionando a tappeto le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza urbana nei pressi di viale Bonaini e del cavalcavia di San Giusto, dove si sono verificati i due attacchi ad altrettante ragazze il 18 e 19 gennaio scorsi, non trapelano altri dettagli ma l’impressione è che gli inquirenti abbiamo in mano qualcosa per dare un volto e un nome all’uomo che ha messo in atto il cosiddetto fenomeno del “needle spiking”, gli attacchi nascosti con una siringa ai danni di giovani donne. Ieri l’allarme scoppiato in seguito agli ultimi due episodi, dopo quello analogo del settembre scorso, è stato al centro della seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel quale è stata annunciata la partenza da lunedì prossimo della zona rossa nell’area della stazione. E proprio viale Bonaini sarà una delle strade inserite nel perimetro della sorveglianza rafforzata da parte della forze di polizia.

E’ stato il sindaco Michele Conti a chiedere spiegazioni e aggiornamenti al prefetto e agli altri vertici delle forze dell’ordine che hanno fornito rassicurazioni al primo cittadino sul lavoro investigativo in atto per chiudere in fretta questa pagina che ha creato molta preoccupazione tra i giovanissimi. Anche in quella sede si è mantenuto riserbo sullo stato delle indagini ma la svolta è vicina. Intanto da lunedì avrà efficacia l’ordinanza prefettizia, probabilmente per la durata di 60 giorni, che istituisce la zona rossa alla stazione e nelle strade limitrofe (via Mascagni, via Puccini, viale Bonaini e viale Gramsci): saranno raddoppiati i servizi di vigilanza delle forze dell’ordine nell’arco delle 24 ore con specifiche azione di prevenzione per evitare la concentrazione di soggetti pregiudicati e molesti. Insomma più agenti e più servizi mirati anche per assicurare un’adeguata prevenzione dei reati. Presidi fissi, intensificazione dei passaggi a piedi e in auto delle forze di polizia per rendersi sempre più visibile e scoraggiare così eventuali attività criminali saranno il cuore delle azioni messe in campo dalle forze dell’ordine. Con il passare dei gironi, tuttavia, non è esclusa che i servizi denominati ad “Alto impatto” e che coinvolgono polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipali, possano essere modulati e calibrati a seconda delle necessità contingenti anche nell’ottica di un eventuale prolungamento dell’efficacia della zona rossa.