Donne aggredite con la siringa a Pisa, ‘l’uomo nel video virale non c’entra’

Pisa, 23 gennaio 2025 – «Riteniamo che l’uomo che si vede nel video, diventato virale in questi giorni, non sia coinvolto nel caso delle punture selvagge». Il questore di Pisa Raffaele Gargiulo spiega che in queste ore è stata rafforzata la presenza degli agenti che si stanno dedicando a questi episodi, tre giovani aggredite con l’ago di una siringa (una a settembre e due nel weekend appena trascorso). Un video con un uomo con la siringa è stato condiviso nelle scorse ore su molti gruppi facebook ed è rimbalzato in diverse chat. «Faccio appello ai cittadini: se avete sospetti o notizie, non scrivetele sui social, ma chiamate le forze dell’ordine».

Il questore Raffaele Gargiulo (foto Del Punta per Valtriani)

A seguire le indagini è la squadra mobile della questura di Pisa che sta passando al setaccio le immagini delle telecamere.

A settembre una donna era stata punta con una siringa da uno sconosciuto sul lungarno Buozzi. Sabato 18 gennaio 2025 una studentessa è stata punta sul cavalcavia di San Giusto, il giorno seguente, un’altra giovane è stata ‘colpita’ sul viale Bonaini. Stessi orari, ma non è ancora chiaro se si tratti della medesima persona.

Antonia Casini

Enrico Mattia Del Punta