Università di Pisa: via ai test per l’ingresso a Medicina. La carica dei 1300

Pisa, 30 luglio 2024 – Sono 1300 gli iscritti alla seconda sessione di prove d’accesso ai corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa, in corso oggi e domani al Polo Fiere di Lucca. Di questi, 950 candidati concorrono per un posto in Medicina e 350 per Veterinaria. Rispetto alla sessione di maggio, che aveva visto la partecipazione di oltre 1400 aspiranti, si registra un lieve calo.

L'Università di Pisa ha comunicato i dati attraverso una nota ufficiale, precisando che i posti provvisoriamente assegnati - in attesa di conferma dal ministero - sono 333 per Medicina e Chirurgia, con un incremento di 40 unità rispetto all’anno precedente. Per il corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria i posti disponibili sono 22, mentre per Medicina Veterinaria sono 69.

Secondo Giovanni Paoletti, prorettore alla didattica, i test d’ingresso rappresentano ormai un momento cruciale per molti giovani che si preparano a intraprendere il loro percorso universitario. "Al di là delle inevitabili criticità che la procedura incontra a livello nazionale, noi ci impegniamo a offrire loro il miglior ambiente possibile per svolgere la prova con serenità e il giusto spirito", ha dichiarato Paoletti.

I test del 2024 consistono in 60 quesiti, con 100 minuti a disposizione per rispondere, suddivisi in quattro sezioni. La graduatoria dei test, unica e nazionale, sarà pubblicata il 10 settembre, ordinata in base al miglior risultato ottenuto dai candidati.