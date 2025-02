Una giornata senza H2O: l’importanza dell’acqua

Stamattina, dopo una notte agitata e piuttosto calda, felice all’idea di rinfrescarmi mi dirigo verso il bagno per fare una doccia ma l’acqua non esce dal soffione! Sconsolato faccio una colazione “confezionata” senza la possibilità di bere il mio solito te perché non posso prepararlo. Meno male che non devo andare in bagno! A questo punto esco di casa e vado a scuola sperando che la situazione sia migliore, ma affisso al cancello d’ingresso c’è un cartello con scritto: "Scuola chiusa per mancanza di acqua in tutta la Toscana". Con la classe decidiamo di trascorrere la mattinata al parco, corriamo, saltiamo, ci sporchiamo e abbiamo sete. Vediamo da lontano la fontanella gocciolare...che fortuna! Convinti che l’acqua uscirà corriamo verso la sperata salvezza. L’acqua non esce. Torniamo a casa con le mani sporche, assettati, sudati, maleodoranti e costretti a mangiare un asciutto panino al prosciutto e a bere una bibita zuccherina che ci ha messo ancora più sete. Il resto della giornata, immaginatelo, perché abbiamo la gola secca, ma una cosa abbiamo la forza di dirvela: è arrivato il momento di “andare al gabinetto... panico! Il giorno dopo, ripristinata la rete idrica della regione, e tornati a scuola non abbiamo potuto fare a meno di parlarne con l’insegnante e fare molte riflessioni: l’acqua è il bene più prezioso, ce ne accorgiamo solo quando viene a mancare creando problemi enormi e cambiando radicalmente le nostre abitudini. Che fatica vivere senza!