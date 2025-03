Una giornata fantastica . A bordo della nostra barca

Tutto è iniziato quando le maestre ci hanno invitato a fare un viaggio in barca a vela. Alle 8:10 siamo arrivati al porto scuola "G. Oberdan" con borsette e borsoni, asciugamani, costumi, creme solari, bussole, mappe, binocoli, torce, libri, una campanellina, un portafortuna, un kit di pronto soccorso e buon cibo. Poi ci siamo divisi i ruoli: Riccardo e Arturo al salvataggio con maglietta rossa, Benedetta e Azzurra cuoche e infermiere, Edoardo e Alice alle vele, Raslan bibliotecario, Irene e Flavia addette all’ancora e Ambrosia alla mappa, Isabella, Alice e Diego torciari (così ci siamo divertiti a chiamarli), Matilde e Eva, le bussolaie, alla bussola, Anna e Elena al Timone, Elisa aiutante e Irene quella che salutava dalla banchina.

Siamo partiti con la fantasia in una giornata di vento ventilatore; ma anche di sole. Eravamo emozionati e impazienti di vivere questa avventura. Volevamo toccare tutto della splendida barca. All’inizio abbiamo issato le vele, poi steso i nostri teli da mare a prua e ci siamo messi la crema solare. Il mare tutto intorno a noi era né troppo agitato né troppo calmo, si sentivano le onde sbattere sulla barca e una volta è arrivata una molto grande che ci ha fatto cadere e noi ci siamo rialzati aiutandoci a vicenda. Si sentiva l’odore del mare, dei pesci e delle conchiglie. È stata una giornata meravigliosa, siamo stati insieme e ci siamo rilassati. Abbiamo pranzato tutti seduti in cerchio; Azzurra e Benedetta avevano preparato un pranzetto delizioso! Ad un certo punto il sole ha iniziato a tramontare facendo tremare tutto quello che vedevamo intorno a noi e allora abbiamo deciso di buttare l’ancora. Ci siamo messi comodi ad osservare la meraviglia che ci circondava e Raslan, Isabella e Alice ci hanno letto una storia. Piano piano è diventato tutto buio, la luna si rispecchiava sull’acqua. Noi ci siamo addormentati e qualcuno nei sogni è arrivato in Sud America. Qualche giorno dopo abbiamo promesso a Luna che porteremo anche lei nella prossima avventura!