Una cena in rosa. Kermesse del gusto con 32 ristoranti in centro storico

Una cena in rosa sarà "l’antipasto" della tappa pisana del Giro d’Italia. Sono 32 i ristoranti aderenti alla grande kermesse del gusto organizzata da Pisamo in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, i ristoratori di ConfRistoranti e con il patrocinio del Comune di Pisa e il contributo del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa e dell’azienda Badia di Morrona. Questo venerdì, a partire dalle 19, una spettacolare scenografia a tema rosa sarà allestita in via Santa Maria, proprio dove il 20 maggio i ciclisti sfrecceranno prima dell’attesissimo arrivo di tappa in Piazza Duomo. Protagoniste le attività di ristorazione all’ombra della Torre che addobberanno i locali con il colore simbolo del Giro, oltre a proporre speciali menù in rosa con piatti e proposte a tema e la possibilità di cenare direttamente sulla strada dove sarà allestita una tavolata in rosa. La kermesse si aprirà con un aperitivo di benvenuto e per l’occasione sarà servito un vino rosè dell’azienda Badia di Morrona. Due punti musicali con dj set e musica dal vivo animeranno la notte in rosa di via Santa Maria fino allo scoccare della mezzanotte. A partecipare alla serata saranno anche molti ristoratori del centro storico che si coloreranno di rosa e proporranno piatti inediti dedicati al Giro. "L’evento si inserisce in un momento particolarmente positivo per lo sport cittadino, con la squadra del Pisa protagonista in Serie A, e punta a fare leva su questa rinnovata energia per promuovere l’immagine della città a livello nazionale e internazionale, grazie anche alla grande visibilità garantita dalla diretta televisiva del Giro d’Italia", afferma l’assessore allo Sport, Frida Scarpa. "Una bellissima iniziativa che abbiamo organizzato in piena sinergia con Pisamo e il Comune di Pisa e che diventa realtà grazie ai nostri ristoratori" aggiunge il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. "Pisamo è onorata di poter essere parte attiva, per scelta del Comune di Pisa, di questo magnifico evento che porterà la nostra città a essere protagonista il 20 maggio" commenta l’amministratore unico Andrea Bottone. "I ristoratori sono protagonisti entusiasti perché questo evento avrà una ricaduta enormemente positiva sulla città. E’ tutto pronto per ricevere gli ospiti che arriveranno sul territorio" conclude la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, Daniela Petraglia. Le attività aderenti di via Santa Maria sono: Osteria In Domo, Ristorante Santa Maria, Antica Bottega di Pisa, Ristorante Olio e Parmigiano, Ristoro Pecorino, La Lanterna Ristorante Pizzeria, Il Canguro, Osteria I Santi, Ristorante Pizzeria L’Europeo, Pizzeria Trattoria La Buca, Novecento Ristorante Pizzeria, Ristorante Il Peperoncino, La Torre Ristorante Pizzeria, Bar I Miracoli, Jamm Bell Cafè. Mentre i ristoranti aderenti del centro storico sono: La Pergoletta, Tora Tora, Ir Tegame Spaghetteria, Ristorante Pizzeria La Clessidra, Bistrot Di Qua d’Arno, Trattoria Il Campano, Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L’Artilafo, Ristorante Vineria di Piazza, Gui Pizzeria&Bistrot, Lo Chalet Caffetteria Bistrot, Misù Gourmet, Leonardo Cafè&Ristoro, Art Burger, Bistrot Sette, Ristorante La Buca, Osteria San Sisto.