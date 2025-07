Piscina di Cascina sotto i ferri. Intervento da 400mila euro: "Impianto più pulito e sicuro"

Presentato ieri l’importante intervento di manutenzione della Piscina di Cascina che vede la sostituzione e il rinnovamento dell’impianto di filtrazione della vasca scoperta. L’amministrazione comunale è impegnata a investire sugli impianti sportivi, così da dare la possibilità a tutti i cittadini di poter usufruire della piscina nei mesi estivi in totale sicurezza, e ad oggi Cascina si conferma punto di riferimento per la pratica sportiva e lo svago di bambini e famiglie residenti e non.

Questo nuovo intervento, dal valore di 400mila euro, è indispensabile: i filtri che attualmente puliscono la piscina sono gli stessi di quando quest’ultima è stata inaugurata, ormai 35 anni fa, e sono usurati e deteriorati dal tempo. "I filtri hanno 35 anni e hanno terminato il loro ciclo di vita – dice il sindaco Michelangelo Betti – l’ultima variazione di bilancio ha messo da parte le risorse per rinnovare l’impianto dei filtri della piscina all’aperto, rilevante sia per il funzionamento dell’impianto, sia dal punto di vista ambientale. In questo modo possiamo garantire la prosecuzione dell’attività sportiva e la presenza di uno spazio ricreativo vicino casa sicuro e igienico per i nostri cittadini".

Lorenzo Bani e Carlo Cavallini di Gesport si dicono entusiasti di questo nuovo intervento. "I filtri attuali risalgono agli anni ’90 sono sempre più indeboliti e più volte ci hanno dato dei problemi. C’è il rischio che si rompano da un momento all’altro e adesso saranno sostituiti con un impianto a diatomea che avrà una capacità di filtrazione dieci volte superiore, più moderno e efficace" dice Cavallini.

"Abbiamo sempre fatto investimenti importanti sull’impiantistica sportiva" afferma l’assessore allo sport Francesca Mori "Riuscire a mantenere una piscina aperta, efficiente e di pregio significa che possiamo dare risposta alla cittadinanza che in estate può usufruirne in totale libertà e tranquillità" Passo importante per uno spazio più pulito, che oggi vede un grandissimo numero di ingressi da parte dei cascinesi.

"Si tratta di un intervento serio e complicato, ma necessario" dice il vicesindaco Cristiano Masi "la nostra piscina è una realtà unica sul territorio sia per come viene gestita, sia per come viene portata avanti, e siamo contenti di questo nuovo importante passo".

Maddalena Nerini