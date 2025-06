Un premio in ricordo della maestra Marzia

Oltre 180 bambini delle classi quarte e quinte dell’Istituto De André di San Frediano a Settimo sono stati i protagonisti della giornata di premiazione della prima edizione del concorso di scrittura "Maestra Marzia" alla Biblioteca comunale di Cascina. L’evento è stato ideato dai familiari della maestra Marzia Menichetti, prematuramente scomparsa nell’agosto 2024. Un omaggio ad una grande educatrice che per 40 anni si è dedicata all’insegnamento e ha messo a disposizione la sua grandissima professionalità come docente e coordinatrice di attività didattiche oltre che di progetti fra cui quello di supporto a Telethon.

Alla cerimonia, oltre agli studenti accompagnati dalle loro famiglie, erano presenti la dirigente dell’Istituto De André di San Frediano a Settimo Paola Ercolano e l’assessora alla Cultura del Comune di Cascina Bice Del Giudice.

Per la categoria "Racconti sul mare" riservata alle classi quarte la commissione ha attribuito il primo premio a Simona Mancarelli, il secondo a Agata Orsini e il terzo a Diletta Di Lupo. Per la categoria "Io e il mare" rivolta alle classi quinte sono state premiate le poesie di: Viola Di Vita, primo premio; Matteo Quaranta, secondo premio; Tommaso Forino e Melissa De Ieso, terzo premio ex aequo.

La cerimonia di premiazione in ricordo di Menichetti è stata animata dal coro dell’Istituto De André, diretto dalle docenti Amodio e Baconcini.