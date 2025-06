Pioggia di riconoscimenti per gli studenti di medie ed elementari

Attesa dalle scolaresche e dagli insegnanti, si è svolta al Grand Hotel Golf di Tirrenia la premiazione della III edizione del premio letterario "Il Delfino Giovani". Presente l’assessore ai servizi scolastici Riccardo Buscemi. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Litorale Pisano ha visto il contributo di vari sponsor: Confcommercio Pisa, Cosmopolitan Hotels Group, Automobil Club Pisa, 50&più Pisa, Valentina Chelossi Fideuram. La commissione Pro Loco per il premio era formata dal presidente Zucchelli, dalla vice Virginia Mancini e dalla professoressa Alessia Trovato. Presenti oltre 500 persone nelle due fasi della cerimonia: premiati prima i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, poi quelli delle V della primaria. Oltre 200 gli elaborati presentati che hanno visto la partecipazione di oltre 350 allievi degli istituti comprensivi del Comune di Pisa "Nicola Pisano", "Giuseppe Toniolo", "Renato Fucini", "Vincenzo Galilei". La giuria era così composta: presidente Silvia Marini, membri Marina Bertelli, Letizia Gagliardi, Franca Masi, Laura Orlandini, Michela Palla, Rosa Pardi, Patrizia Pippi, Iole Spadea, Francesca Zucchelli. Inappuntabile come sempre la presentazione della cerimonia di Silvia Trigiani. Ed ecco i risultati delle varie sezioni relativamente ai vincitori (ma sono stati premiati concorrenti fino al 3° classificato, con numerosi ex aequo). Sezione A – Scuole secondarie 1° grado. Tema racconto ("Un ricordo indimenticabile"). 1° classificato: Anna Pepe, "Due nuovi cuccioli". "Poesia classica a tema libero". 1° classificato: Gaia Biondi ,"Sogni infranti". Tema, "Poesia classica a tema mare". 1° classificato, Sofiia Kutishcheva, "Mare agitato". Tema "Poesia nascosta e visiva tema libero". 1° classificata, Isabella Bani Micheletti, "Abbi pazienza!". Tema "Poesia nascosta e visiva a tema mare". 1° classificato: Gabriel Bondi, "Il sole, il mare". Sezione B , Scuole primarie. Racconto. 1° classificato, Zoe Chelossi Ricci, "Il mio nonno". Tema, racconto sul mare: 1° classificato, Lavoro di gruppo della Classe V della scuola ‘S. Quasimodo’, "Lara e il delfino". Tema, "Poesia classica tema libero". 1° classificato: Olivia Gasparello, "Ciccio". Tema, "Poesia classica tema mare" - 1° classificato: Stella Avenante, "Il mio mare". Tema "Poesia nascosta e visiva". Unica classificata; Olivia Gado e Amalia Savi "Ricordi in riva al mare".