Tramontana e il suo Borgo. La festa di Borea fa 90. Giochi, aperitivo e musica

Il Giugno Pisano entra nel vivo con la giornata di festa "Tramontana e il suo Borgo" in vista della prossima edizione del Gioco del Ponte. L’iniziativa, che si svolgerà domani nel cuore della Parte Boreale, è promossa dal Comando Boreale ed organizzata dall’associazione Gallo di Borea Aps Ets, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, in collaborazione con i commercianti del centro storico e di Confesercenti. Quest’anno l’evento fiore all’occhiello della Parte di Tramontana avrà una duplice valenza: come da tradizione si tratta di un momento di festa e di divulgazione della manifestazione storica; al contempo, con lo speciale "il Gioco fa 90", la Parte Boreale vuole rendere omaggio al 90° anniversario della ripresa del Gioco avvenuta nel 1935 dopo la secolare interruzione iniziata dal 1807. La festa si animerà sabato alle 16 al Bastione del Parlascio dove sarà inaugurata una esposizione di elaborati realizzati dalle scuole cittadine a tema Gioco del Ponte e sarà presentato anche l’opuscolo "il Gioco Ritrovato", una raccolta di immagini delle edizioni del Gioco degli anni ’30 con le preziose didascalie di Renzo Ciangherotti, provenienti dalla collezione di monsignor Otello Guerrazzi messa a disposizione da monsignor Francesco Bachi. Per l’occasione, saranno presenti i Balestrieri di Porta San Marco. Dalle 16.30, in Largo Ciro Menotti, Borgo Largo e Borgo Stretto, apriranno gli stand espositivi delle Magistrature di Tramontana e del Comando, con materiale divulgativo e laboratori per bambini. Saranno inoltre presenti stand dimostrativi del gioco da tavolo Pisopoli, del materiale divulgativo PisaIs, dei Balestrieri di Porta San Marco e della Compagnia dei Balestrieri di Pisa. Le vetrine dei commercianti aderenti all’iniziativa saranno allestite a tema fino al termine del Giugno Pisano. Gli alfieri, tamburini e trombettieri della Parte compiranno inoltre dimostrazioni delle loro specialità.

Dalle 18 al Camarillo Caffè partirà l’aperitivo in musica con Inox DJ. Durante la serata, in Largo Ciro Menotti avranno luogo anche le premiazioni dei commercianti partecipanti all’iniziativa e la presentazione dei Capitani e degli Ufficiali dei Corpi Armati della Parte. A chiudere la serata in Borgo e Largo Ciro Menotti sarà l’esibizione della Compagnia dei Balestrieri di Pisa.