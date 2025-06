Un pranzo di carità e solidarietà per oltre 100 persone in difficoltà

Pisa, 24 giugno 2025 - Un pranzo di carità, cucinato per alcune persone che vivono a Pisa e che non possono permettersi un pasto caldo tutti i giorni. Si è tenuto presso il chiostro della Chiesa del Carmine il pranzo solidale organizzato dalla Delegazione di Pisa dell'Ordine di Malta e Caritas Diocesana insieme ai ristoratori di ConfRistoranti Confcommercio Pisa. L'appuntamento, preceduto dalla messa celebrata da Monsignor Giovanni Paolo Benotto presso la Chiesa di San Domenico, ha permesso a oltre 100 persone di sedersi a tavola nel chiostro, allestito per l'occasione come un vero ristorante, gustando un delizioso menù. “Partecipiamo sempre volentieri a questa iniziativa così bella e solidale” le parole della presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia, presente con la delegazione del direttivo ConfRistoranti composta da Massimo Rutinelli e Antonella Breschi. “L'impegno è minimo rispetto alla gratificazione che proviamo nel regalare momenti di spensieratezza a chi è meno fortunato di noi. Siamo sempre attenti agli eventi sociali e alla necessità di restituire qualcosa alla città in ogni iniziativa che organizziamo o a cui partecipiamo. Ringraziamo l'Ordine di Malta e Caritas per il coinvolgimento, oltre all'Associazione Cuochi Pisani che ha dato il suo diretto contributo a questo evento". “La delegazione di Pisa dell'Ordine di Malta è orgogliosa di poter organizzare questa importante occasione di solidarietà proprio nel giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono dell'Ordine di Malta” afferma il delegato di Pisa Giacomo Berutto. “Nel chiostro, messo gentilmente a disposzion dai padri carmelitani, abbiamo allestito tavoli per più di 100 persone bisognose, tutte servite da membri e volontari dell'Ordine, che hanno servito il pranzo ai tavoli in pieno spirito di carità e di servizio. Siamo profondamente grati ai ristoratori di ConfRistoranti che ogni anno con grande spirito di solidarietà mettono a disposizione la loro professionalità per la buona riuscita di questo evento”. Esprime “i più sentiti ringraziamenti all'Ordine di Malta e ai ristoratori di ConfRistoranti Confcommercio” il direttore della Caritas Diocesana di Pisa Don Emanuele Morelli “è davvero lodevole vedere professionisti della ristorazione dare il meglio di sé in favore dei soggetti più fragili con un vero pranzo d'eccellenza, è sempre bello trovare persone disposte a mettersi in gioco in nome della solidarietà”.