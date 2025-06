Trovata una manta morta sulla spiaggia di Marina di Pisa

Marina di Pisa (Pisa), 28 giugno 2025 – Un triste ritrovamento ha segnato il pomeriggio di oggi lungo la costa di Marina di Pisa. Poco dopo le 16, sulla scogliera non lontana da piazza Gorgona, alcuni passanti hanno notato la presenza di un grosso animale marino arenato tra le rocce. A un primo sguardo sembrava un corpo estraneo portato dalla corrente, ma avvicinandosi si è rivelato per quello che era: una manta, purtroppo senza vita, in evidente stato di decomposizione. A intervenire per la rimozione è stata una squadra nautica dei vigili del fuoco, che ha recuperato l’esemplare e provveduto a metterlo in sicurezza per ulteriori verifiche. L’animale, già visibilmente ferito, potrebbe essere lo stesso avvistato ieri pomeriggio nei pressi di piazza delle Baleari, dove aveva attirato l’attenzione di numerosi bagnanti per il suo comportamento disorientato e le condizioni precarie. Quel pomeriggio, erano stati proprio i bagnanti di Marina di Pisa, insieme ad alcune unità della guardia costiera a bordo dei pedalò, a mobilitarsi per aiutare la manta in difficoltà. L’esemplare, che sembrava essersi spinto troppo vicino alla riva, forse a causa di una ferita o di un malore, era riuscito – tra gli incoraggiamenti e le indicazioni dei presenti – a superare la barriera delle dighe soffolte e a riguadagnare il mare aperto. Un finale che ieri aveva fatto ben sperare. Ma che oggi, con il ritrovamento sulla costa, assume contorni più dolorosi. Forse, nel disperato tentativo di salvarsi, la manta ha esaurito le proprie forze, perdendosi nuovamente lungo la costa pisana. Non è escluso che l'animale venga sottoposto ad accertamenti veterinari o biologici, per cercare di chiarire la causa del decesso e comprendere meglio le sue condizioni.