Pisa, trovato un cadavere in Arno

Pisa, 28 giugno 2025 – Un corpo è stato ritrovato nel fiume Arno durante i preparativi per il Gioco del Ponte. Non si conosce ancora l’identità. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale, i militari dell’Arma, ma anche i vigili del fuoco e personale del 118. Si sta aspettando l’arrivo dei sommozzatori per il recupero.

Sono in corso i primi rilievi per capire di chi si tratti e se il corpo sia stato trasportato dalle correnti. Sarebbe rimasto in acqua a lungo prima di essere scoperto. Non si esclude alcuna pista al momento.

Intanto continuano i preparativi per la manifestazione che chiude il Giugno pisano. Il cadavere è stato rinvenuto a pochi metri di distanza dal Ponte di Mezzo, dove si terranno le sfide tra le Parti.

Si stanno passando al setaccio tutte le ipotesi in attesa di alcuni riscontri. Al vaglio anche l’identità di tutte le persone scomparse negli ultimi mesi da Pisa, provincia e anche dalla Toscana.