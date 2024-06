Tornano le Marconi Music Nights: la musica dal vivo nella splendida Villa di Coltano

Pisa, 19 giugno 2024 - Le Associazione “Marconi Labs Coltano”, “Il Pentagramma” e “Radio Coltano Marconi” organizzano una nuova edizione delle Marconi Music Nights, le serate estive di musica dal vivo nella suggestiva Villa Medicea di Coltano.

Il primo appuntamento si svolgerà venerdì 21 dalle ore 20:00 nella Villa Medicea di Coltano, con l’ospitalità della Proloco di Coltano. La serata si aprirà con una Apericena a buffet per poi proseguire alle 21:00 con un evento musicale. Nella splendida cornice dei giardini della Villa Medicea si alterneranno artisti locali e generi musicali diversi. Nel caso di cattivo tempo la manifestazione si svolgerà nel salone della Villa. In questo caso, considerando il numero limitati di posti disponibili, verrà creata una lista di attesa che seguirà l’ordine di prenotazione.

L'Associazione Marconi Labs Coltano, ha sede c/o la Villa Medicea di Coltano, ha finalità culturali e scientifiche, con obiettivo primario il recupero della Stazione Radiotelegrafica di Coltano, realizzata da Guglielmo Marconi, e il rilancio turistico della zona. Presidente Fabio Cosci, Presidente Onorario la Principessa Elettra Marconi. La direzione artistica sarà coordinata da Silvia Trivoletti, Presidente dell’”Associazione musicale Il Pentagramma”; RCM-TV è media partner e curerà la parte tecnica e la registrazione dell’evento.

I biglietti sono acquistabili direttamente prima dell’evento previo prenotazione obbligatoria all’email: [email protected], indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico (seguirà conferma). Il menù dell’ apericena è realizzato dall’ Osteria il Granaio utilizzando prodotti locali. Il costo dell’Apericena&Musica è di € 20,00. È possibile assistere solo al concerto al costo di € 15,00

Di seguito il programma delle Marconi Music Nights:

21 giugno - Fabrizio Bartelloni - Marco Masoni “Sulle Note di Nuti: una serata con Francesco”

28 giugno - Doady Giugliano & Manu Ley “Un po’ di noi”

12 luglio - P. Frassi, B. Guerra, E. Marsico "Retratos' Rio de Janeiro – Napoli”

26 luglio - Marina Mulopulos Quartet “Piazzolla Para Mi”

2 agosto - Francesco Saviolli, Ilaria Casai “Bimbo mio bimbo d’amor – omaggio a Puccini”

9 agosto - M. Lombardi, P. Frassi, D. G. Espinoza “Old & New Standards”

Quello del Nuti cantante, cantautore, musicista è un profilo noto, ma poco esplorato e ancor meno raccontato, nonostante in molti dei suoi film ci siano delle sue incursioni musicali, ora inserite nella colonna sonora affidata al fratello Giovanni e ora immortalate dalla macchina da presa. Accanto a queste, tra l’altro, ci sono LP incisi, collaborazioni con artisti importanti e la nota partecipazione al Festival di Sanremo del 1988 con Sarà per te. Con il nostro incontro, oltre a ricordare Francesco offrendogli una nuova ribalta, cercheremo quindi anche di riscoprire questo suo lato, tutt’altro che secondario nella sua definizione artistica. L’evento dal vivo, costituito come di consueto da un mix di racconto, immagini e canzoni, sarà preceduto dalla proiezione di un pastiche di scene tratte dai suoi film più celebri.