Torna l'Officina di Galeno: una due giorni di rilievo nazionale sulle farmacie di domani

Pisa, 21 ottobre 2024 - L'Officina di Galeno: i prossimi giovedì 24 e venerdì 25 ottobre la città di Pisa ospita la Seconda Riunione dedicata alla Farmacia dei Servizi. Pisa torna a essere protagonista di questo importante appuntamento di rilievo nazionale rivolto al mondo farmaceutico e socio sanitario con la Seconda Riunione de L’Officina di Galeno, il laboratorio multidisciplinare ideato dal Vice Presidente Nazionale di Assofarm, Andrea Porcaro D’Ambrosio e realizzato da Farmacie Comunali di Pisa S.p.A. con il contributo di Assofarm (Associazione nazionale delle Farmacie Comunali) e UEFS (Unione Europea delle Farmacie Sociali), con il patrocinio di Comune di Pisa e Consiglio Regionale di Regione Toscana. A presentare stamani l’iniziativa il sindaco di Pisa Michele Conti e il vicepresidente nazionale di Assofarm e amministratore Farmacie Comunali di Pisa Andrea Porcaro D’Ambrosio. “Ringraziamo l’Amministratore unico di Farmacie Comunali di Pisa – ha dichiarato il sindaco Michele Conti - che si è sempre reso attivo con iniziative come queste che propongono un’idea diversa di farmacia: quella di un presidio sociale, un punto di riferimento fondamentale all’interno del tessuto urbano, che va oltre la consulenza in ambito farmaceutico e affianca servizi accessori che possono integrare l’offerta del sistema sanitario. Penso alla possibilità di effettuare esami come prelievi del sangue, elettrocardiogrammi ed altri semplici esami diagnostici, noleggio di apparecchiature, oltre ai servizi di assistenza nella prenotazione di visite tramite Cup. Servizi importanti per il cittadino, sempre più richiesti e utilizzati, che fanno di ogni farmacia il punto di riferimento per un quartiere o un territorio. L’evento del 24 e 25 ottobre porterà a Pisa personaggi di spicco del settore che ci permetteranno di confrontarci su scala nazionale, creare un dibattito e lanciare la grande sfida dei prossimi anni sul nuovo ruolo della farmacia, unendo una visione di servizio tra pubblico e privato. Siamo certi che dal dibattito uscirà rafforzata la figura del farmacista, una figura professionale che deve essere tutelata e valorizzata nel suo ruolo sociale, contrastando la tendenza ad aprire alla grande distribuzione la possibilità di vendita dei farmaci, per continuare a tutelare servizi fondamentali per la salute dei cittadini.” “L’Officina di Galeno – ha spiegato Porcaro D’Ambrosio - è un contenitore culturale multidisciplinare che interviene in ambito socio-sanitario con l'intenzione affrontare di volta in volta uno specifico argomento, declinandolo in tutte le sue peculiarità. Nella prima riunione avevamo affrontato un tema piuttosto forte come quello l’utilizzo della cannabis in ambito medico-scientifico, cercando di fornire delle indicazioni tecniche che potessero risultare utili alle istituzioni e alla politica per poter assolvere il loro compito di decisori. In questa seconda riunione affrontiamo invece il tema della “Farmacia dei servizi”, analizzandone i vari aspetti sanitari, professionali, normativi e sociali. Il tutto dopo l’adozione da parte del governo delle nuove misure con le quali si ampliano le possibilità di offerta sociosanitaria effettuata da dalle farmacie e mentre è in corso la scrittura della prossima Legge di bilancio. Con questo secondo evento ci poniamo l’obiettivo di continuare a essere un riferimento cadenzato a livello nazionale sul tema sociosanitario. Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver sempre sostenuto questi eventi e mi auguro che anche negli anni futuri sia confermata la volontà di portare avanti questo prodotto culturale di eccellenza.” Dopo la prima riunione del 2021, incentrata sull’uso della cannabis medica e sulle sfide normative e cliniche legate al suo impiego nel sistema sanitario regionale e nazionale, la Seconda Riunione si concentrerà sul ruolo delle Farmacie dei Servizi in Italia, mettendo a confronto le diverse esperienze regionali e affrontandone aspetti sociali, professionali, normativi e sanitari. La Prima Riunione del 2021, anch’essa tenutasi a Pisa presso l’Auditorium Toniolo di Opera della Primaziale Pisana, aveva ospitato il terzo Congresso Nazionale di S.I.R.CA. (Società Italiana Ricerca Cannabis). In quell’occasione esperti scientifici, farmacisti, giuristi, accademici, medici, politici e autorità di settore si erano confrontati sulle normative e sui modelli di distribuzione, ricerca e utilizzo clinico della cannabis medica, esplorando le opportunità offerte da questa terapia e il suo impatto nel contesto delle Farmacie Sociali. L’evento si era affermato come un punto di riferimento per la comunità scientifica e per gli operatori del settore sanitario interessati all’utilizzo terapeutico della cannabis. L’edizione del 2024, altrettanto rilevante, pone invece al centro del dibattito il ruolo delle Farmacie dei Servizi nel sistema sanitario di prossimità, con un’attenzione particolare al confronto tra le diverse esperienze regionali. Il programma prevede una serie di seminari e tavole rotonde per discutere lo stato dell'arte e il futuro della Farmacia dei Servizi, che rappresenta un pilastro fondamentale nella sanità territoriale e nell’assistenza ai pazienti. La prima giornata (giovedì 24 ottobre), ospitata presso il Palazzo dell'Ordine di Santo Stefano, sarà in una prima parte riservata alle attività istituzionali degli organi di Assofarm ed una seconda, dalle 16:00, aperta al pubblico in cui si svolgerà il seminario dal titolo “La Farmacia dei Servizi in Toscana: lo stato dell’arte tra previsioni, necessità ed attuazione”. Interverranno i due esponenti chiave della sanità regionale, Diego Petrucci ed Enrico Sostegni, esponenti di Commissione Sanità di Regione Toscana. La seconda giornata (venerdì 25 ottobre), anch’essa aperta al pubblico si terrà presso l’Auditorium Toniolo di Opera della Primaziale Pisana e vedrà un confronto tra le diverse esperienze regionali sulla Farmacia dei Servizi. Moderata dal Segretario Generale di Assofarm, Francesco Schito, la tavola rotonda ospiterà autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del settore farmaceutico, tra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, On. Marcello Gemmato, e l’Assessore alla Salute di Regione Toscana, Simone Bezzini. L’obiettivo sarà discutere il ruolo delle farmacie come fulcro dei servizi sanitari locali, confrontando i modelli regionali e le diverse soluzioni adottate in Italia. L’Officina di Galeno si conferma dunque come appuntamento di riferimento nazionale per il settore farmaceutico e socio sanitario.