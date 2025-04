Street food, musica e allegria: Primo Maggio di festa

Oltre 7000 mq di musica dal vivo, street food, mercatini e un’area giochi per bambini: un’occasione per trascorrere un’intera giornata riscoprendo i valori dell’amicizia e della famiglia. "è arrivato il momento giusto – spiega Marco Casarosa dell’associazione musicale Time, ideatore e organizzatore dell’evento – per unire in un unico appuntamento musica, cibo e tanta voglia di stare insieme". "Sarà una bellissima giornata all’insegna del divertimento, un appuntamento con un programma ricco e adatto a un pubblico di ogni età che renderà ulteriormente attrattivo il territorio in una vera giornata di festa – sottolinea" il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. Idea subito accolta e supportata dal Comune di Cascina, da Confcommercio Provincia di Pisa e da numerose attività del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

L’area individuata si trova all’interno del plesso sportivo con campi da tennis, padel e arcieri, in via Fosso Vecchio a Cascina. Una zona recentemente riqualificata e gestita dall’Atletico Cascina. La lunga giornata del primo maggio vedrà diversi gruppi musicali emergenti esibirsi sul palco dalle 14 in poi, fino ad arrivare nel tardo pomeriggio all’esibizione dei gruppi L’Angolo Retto (nella foto), tributo ai Nomadi, e Blue Sugar, tributo a Zucchero. Oltre alla musica, al cibo e all’intrattenimento per i più piccoli, presenti espositori e il mercatino locale artigiano. Ingresso 5 euro adulti, gratuito per gli under 14. Il ricavato dell’evento sarà destinato a sovvenzionare la manifestazione per riproporla negli anni sempre più ricca di iniziative. Info: 3496357270