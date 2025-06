"Stagione buona, ma più sicurezza e certezze"

La stagione estiva parte "in linea con quella degli ultimi anni". I balneari del litorale sono abbastanza ottimisti sulle presenze, ma chiedono anche più attenzione alla sicurezza e anche certezze sul futuro del settore. "Le presenze sono stabili – spiega Fabrizio Fontani, presidente Sib-Confcommercio – abbiamo prevalentemente le famiglie che vengono da Pisa, Livorno e anche dalla Valdera". Fontani che fa appello alla politica per mettere fine all’incertezza legata alla Bolkestein. "Non possiamo investire così", aggiunge il vicepresidente di Fiba-Confesercenti Pisa Gianni Rebecchi (nella foto). Marzio Gabrielli dello stabilimento Corallo a Tirrenia, recentemente visitato di notte da giovani che hanno distrutto 50 delle sue cabine, commenta: "Stiamo reintegrando le strutture sfondate. I clienti sono stati sistemati. Le presenze? Il numero non è cambiato. I problemi maggiori riguardano l’erosione e la sicurezza. Da 320 ombrelloni siamo passati in 6 anni a 250. È necessaria una vigilanza notturna perché intorno alle 2-3 questa zona si trasforma in terra di nessuno".

"Lavoriamo essenzialmente (98%) con gli stagionali – afferma Mario Tempestini dello stabilimento Maddalena di Tirrenia – La stagione è cominciata bene, il pienone è nel fine settimana". E Sergio Sighieri del Bagno Tirrenia, presidente Balneari di Cna Pisa: "Davvero un buon inizio. L’anno scorso il meteo non ci aiutò per niente, quest’anno ha dato una grande mano".

A. C.