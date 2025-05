Caos sottopasso, strada ancora chiusa: l’ipotesi riapertura

Pisa, 24 maggio 2025 – Rimarrà chiuso almeno fino a lunedì il sottopasso ferroviario di via Carlo Francesco Gabba, nel quartiere Barbaricina, dove giovedì pomeriggio un camion frigo adibito al trasporto di generi alimentari è rimasto incastrato e ha preso fuoco, generando momenti di forte apprensione.È quanto si apprende dal Comune di Pisa: l’infrastruttura, infatti, risulterebbe di competenza comunale e già nella giornata di ieri i tecnici erano al lavoro per verificare l’entità dei danni provocati dall’incendio.

Il camion in fiamme nel sottopasso di via Gabba

La circolazione ferroviaria, invece, è ripresa regolarmente già dal tardo pomeriggio di giovedì. L’incendio aveva provocato una densa colonna di fumo, visibile anche da lontano, che aveva comportato l’interruzione sia della viabilità stradale che ferroviaria, con ritardi fino a 200 minuti. Un caos che si è riverberato un po’ in tutta la Toscana, coinvolgendo anche numerosi pendolari e turisti.

La strada resterà dunque interdetta al traffico almeno fino a lunedì, quando sarà disponibile la relazione tecnica che dovrà chiarire le tempistiche per il ripristino completo della viabilità. Da accertare anche come sia stato possibile che il mezzo abbia imboccato il sottopasso nonostante l’altezza minima consentita e se la relativa segnaletica fosse presente e visibile. Secondo quanto ricostruito, il camion trasportava motori posizionati sulla parte superiore della cella frigorifera. Durante la marcia avrebbe urtato la struttura del ponte, rimanendo bloccato, per poi prendere fuoco. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero e per fortuna non ci sono stati feriti. L’incendio, però, ha reso necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione di alcune aule del vicino dipartimento di Ingegneria ed Energia dell’Università di Pisa, dove erano in corso lezioni e attività didattiche.

EMDP