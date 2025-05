Incendio camion in sottopasso a Pisa, blocco per auto e treni. Evacuate aule universitarie

Pisa, 22 maggio 2025 - Un camion frigo è rimasto incastrato e ha preso fuoco nel sottopasso ferroviario di via Carlo Francesco Gabba, nel quartiere Barbaricina a Pisa. Il mezzo, che trasportava motori collocati sulla parte superiore, ha sprigionato un’intensa colonna di fumo visibile da diverse zone della città. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non si registrano feriti.

Il camion in fiamme nel sottopasso di via Gabba

L’incendio ha provocato la sospensione della circolazione sia stradale che ferroviaria, interessando le linee Pisa–Lucca e Pisa–Viareggio. A causa del denso fumo, sono state evacuate in via precauzionale alcune aule del vicino dipartimento dell’Università di Pisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I vigili del fuoco in particolare hanno agito su due fronti. Da una parte hanno messo in sicurezza il mezzo che stava bruciando. Dall’altra parte hanno svolto una serie di verifiche strutturali per capire se il sottopasso ferroviario e quindi la sovrastante linea abbiano subito dei danni a causa del calore e del fuoco. (Notizia in aggiornamento)