Consulta comunale dei giovani. Sikera prende il posto di Vouk:: "Impegno massimo per i ragazzi"

Sarà Amanuel Sikera, anche lui consigliere comunale della lista civica Pisa al centro, a prendere il posto del collega Lorenzo Vouk nella Consulta dei giovani nella veste di uditore per conto della maggioranza di centrodestra (per le minoranze c’è Enrico Bruni del Pd). Vouk si era dimesso per motivi personali. Il passaggio di testimone non modifica gli equilibri, visto che resta all’interno della compagine di Pisa al Centro e prosegue nel solco della continuità programmatica e progettuale. "Ringrazio Vouk da sempre attivo nel mondo della rappresentanza studentesca e giovanile - ha detto Sikera - anche per il grande senso di responsabilità e per il profondo rispetto dimostrato nei confronti delle Istituzioni, rimettendo il mandato ricevuto con voto unanime del consiglio comunale, non appena si è reso conto di non poter dedicare a tale ruolo la giusta dedizione. I giovani pisani stanno dimostrando molta voglia di partecipare e il mio impegno sarà massimo per non deludere le loro aspettative; farò di tutto affinché la Consulta sia un luogo di vero confronto tra i suoi membri, un momento di crescita civica e sociale, di acquisizione di consapevolezza rispetto a cosa significhi prendersi cura della propria comunità cittadina, evitando che un luogo così importante sia inquinato da questioni ideologiche". La Consulta dei giovani si è organizzata in 6 sottocommissioni: scuola, università, orientamento e formazione; lavoro e attività produttive; cultura, sport, tempo libero, turismo ed eventi; tutela dell’ambiente e delle future generazioni, innovazione e cittadinanza digitale, volontariato, pari opportunità, partecipazione e servizio civile; diritto alla salute, diritto alla casa, politiche sociali e di accessibilità inclusiva. La finalità è quella di elaborare progetti e proposte da sottoporre al consiglio Comunale, che provengano direttamente dall’universo giovanile.