Englishow nel giardino delle elementari "Viviani"

Anche quest’anno, ed è l’undicesima edizione, si è svolto il tradizionale Englishow nel giardino della scuola elementare "Viviani" di Marina di Pisa nato nel 2015 da un’idea delle docenti di inglese della scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo "Pisano" di Marina di Pisa e San Piero a Grado. La manifestazione ha lo scopo di incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese attraverso la musica, il mimo e le strategie teatrali, creando un ponte tra il linguaggio del corpo e il linguaggio verbale, superando il blocco causato dal tradizionale ruolo docente/alunno e favorendo l’accrescimento del’ autostima e la conoscenza delle proprie capacità e abilità, intese come risorse del gruppo. Alla cerimonia hanno partecipato centinaia di alunni della scuola primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia che si esibiranno nelle varie performances in inglese abilmente diretti dagli insegnanti. All’iniziativa hanno partecipato anche i bambini della scuola di infanzia privata di Marina di Pisa e di San Piero a Grado. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune e la festa si è conclusa con la canzone "We are the world", un autentico inno alla pace. "L’Englishow rappresenta un’occasione bellissima per promuovere lo studio della lingua inglese tra i più piccoli – ha detto l’assessore alla scuola, Riccardo Buscemi – e una giornata per stare insieme a docenti e alunni in un’atmosfera simpatica, briosa, divertente ma allo stesso tempo molto formativa per imparare lingua, abitudini e cultura british. Per questo il Comune ha sostenuto l’iniziativa con entusiasmo".