Cascina La città per il teatro

La città del Teatro di Cascina si fa casa delle arti e inaugura due straordinari progetti culturali: il murale "Varcare la soglia" dell’artista Gio Pistone, realizzato sulla facciata dell’edificio principale, e la Sala Tuono Pettinato con la mostra "Tuono pettinato e la scienza" dedicata all’amatissimo fumettista cascinese, scomparso prematuramente nel 2021. Un doppio evento che fonde arte urbana, memoria collettiva e divulgazione scientifica, sottolineando ancora una volta la vocazione de La Città del Teatro come centro propulsore di cultura contemporanea. Gio Pastrone, tra le street artist più affermate in Europa, è la realizzatrice del bellissimo murales nell’ingresso del Teatro, presentato dal curatore Gian Guido Grassi, che trasforma la facciata d’ingresso in un portale che accoglie e proietta nel mondo della creatività. L’arte di Gio Pastrone è in grado di dialogare con l’architettura della ex fabbrica trasformata oggi in centro teatrale d’eccellenza, un progetto che si inserisce in un più ampio disegno di riqualificazione urbana e partecipazione culturale.

A seguire c’è stata l’inaugurazione la Sala dedicata a Tuono Pettinato, spazio permanente intitolato alla memoria di Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, nato a Pisa e divenuto uno dei fumettisti più amati e influenti del panorama italiano contemporaneo. Per celebrare questa figura colta, ironica e creativa, si è aperta contestualmente la mostra "Tuono Pettinato e la Scienza", visitabile gratuitamente, che propone due percorsi che raccontano l’originalissimo sguardo di Andrea sulla scienza. Presenti alla cerimonia Lia Remorini, madre di Andrea e presidente della fondazione Tuono Pettinato, assieme a Vittoria Tonfoni e Guido Siliotto. "Tuono sarebbe stato felice di tutto questo, Andrea è stato uno dei primi fumettisti a fare divulgazione scientifica a fumetti, un filone che oggi è molto produttivo" dicono. "si tratta di un approccio innovativo alle scienze e di un approccio trasversale alle arti, e questa sala è dedicata esclusivamente a lui".

Numerose le partecipazioni a queste importanti novità. Pier Paolo Tognocchi, presidente della Fondazione Sipario Toscana, è felice dei risultati raggiunti e Alessandra Nardini assessora della Regione Toscana partecipa con entusiasmo. Il Sindaco di Cascina Michelangelo Betti dice: "Questa è una struttura di grandi potenzialità e in questi anni questo teatro si è decisamente rigenerato; uno spazio propositivo dal punto di vista artistico e accogliente dal punto di vista culturale, in continuo miglioramento".

Anche il presidente della regione Toscana Antonio Mazzeo è entusiasta dei risultati raggiunti: "La cultura è un grande investimento sulla libertà delle persone, e oggi abbiamo visto due novità importanti presentate in questo teatro, che è un cantiere culturale, uno spazio capace di accogliere cultura, arte e allo stesso tempo bellezza." L’Assessora alla cultura Bice del Giudice: "Sono onorata di essere riuscita a ricucire la distanza che si era creata tra questo luogo e la cittadinanza, una cittadinanza che oggi frequenta in maniera assidua queste sale". La Città del Teatro di Cascina oggi si conferma un punto di riferimento nazionale per l’innovazione artistica e per la promozione di una cultura partecipata, ricca di interessanti progetti e iniziative.