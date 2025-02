Sos truffe immobiliari: "I trucchi per non caderci"

La professione dell’agente immobiliare necessita di una preparazione accurata e di un’ iscrizione al ruolo, dopo il superamento di un esame. Da sempre il fenomeno dei "falsi" agenti immobiliari è una problematica che non solo mette in difficoltà chi ha la sfortuna di imbattervisi, ma spesso oscura anche la credibilità di chi esercita la professione con competenza e con la giusta qualifica, come spiega Andrea Martini, titolare dell’agenzia Professionecasa Pisa, da vent’anni sede cittadina del noto franchising immobiliare.

Vi è capitato di ricevere in agenzia clienti che sono stati truffati da falsi agenti immobiliari?

"Purtroppo ultimamente ho sentito più di un cliente, nella disperazione di non trovare casa, che è cascato in ’trappole’ via internet a causa della scarsità di immobili in locazione presenti sul mercato affidandosi a sedicenti agenti immobiliare che magari non hanno nemmeno incontrato fisicamente"

Quali sono i campanelli d’allarme per non incorrere in questo problema?

"Nessuna agenzia immobiliare chiede un pagamento anticipato per bloccare una casa e tantomeno per poterla vedere, quindi se viene richiesto un bonifico anticipato si tratta sicuramente di una truffa. Ricordo anche che nessun assegno, bonifico o pagamento in generale deve essere intestato all’agente immobiliare ma solo ed esclusivamente al proprietario di casa".

Cosa si deve chiedere ad un agente immobiliare per stabilire la sua affidabilità?

"La prima cosa da verificare se l’agente sia regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di zona, basta andare in internet e ci sono siti dedicati dove digitando nome e cognome si ha la possibilità di verificare se è un vero professionista, ma più banalmente verificare anche un numero di telefono fisso o ha un’agenzia fisica dove poterlo andare a trovare e vedere che l’agenzia esiste davvero. Incontrate fisicamente l’agente immobiliare che vi propone una casa e non affidatevi solo alla rete di internet".

Pisa e la corsa agli affitti: è ancora difficile trovare una casa in locazione?

"Il mercato degli affitti è quasi scomparso e di conseguenza anche i canoni, dei pochissimi appartamenti che si liberano, vengono parecchio aumentati a discapito dell’inquilino. Stessa situazione per il mercato studentesco. Oggi trovare una camera per uno studente fuori sede è diventata un’impresa con prezzi che sono notevolmente aumentati rispetto solo ad un anno fa"

Alessandra Alderigi