"Siamo tranquilli. Allenati tutto l’anno"

I Mattaccini arrivano al Gioco del Ponte con qualche elemento rinnovato e un paio di infortuni, ma sul ponte "andremo tranquilli e con una squadra tenace e caparbia". Lo dice Andrea Romanelli (nella foto), magistrato dei Mattaccini, che promette per sabato una bella sfida.

Romanelli, come saliranno i Mattaccini sul ponte? "Ci saliremo tranquilli. Ci sono ragazzi nuovi che sostituiranno un paio di infortunati e che si sono allenati duramente. Non siamo una squadra pesante, ma molto affiatata: il più vecchio aiuta il più giovane, la nostra forza sta nella tenacia".

Che edizione sarà? "Quest’anno spero di vedere un bel Gioco. I ragazzi si sono allenati tutto l’anno, facendo sacrifici per salire sul ponte. Da quello che vedo, Tramontana si è rinnovata ed è convinta di fare bene, mentre Mezzogiorno arriva entusiasta dalla vittoria dell’anno scorso".

Auspici per il futuro? "La macchina organizzativa è impressionante, la sua complessità è sotto gli occhi di tutti: tra logistica, costumi e preparazione nelle palestre. Da operatore del turismo mi piacerebbe vedere un Gioco del Ponte che si allarghi un po’ di più a Pisa e provincia. La sfilata storica è una delle più grandi d’Europa, con costumi bellissimi: vorrei vedere gli spalti pieni di turisti, magari con qualcuno in hotel venuto appositamente dall’estero per assistere al Gioco".

Mettete in campo anche iniziative per la promozione? "Andiamo nelle scuole e stiamo lavorando per un passaggio generazionale importante, per far conoscere la tradizione alle future generazioni e far appassionare nuovi pisani al Gioco".