Kadeem Allen torna in campo dopo un lungo infortunio: la sfida della salvezza con Pistoia

Kadeem Allen un anno dopo. La guardia biancorossa è tornata di nuovo a calcare il parquet dopo quel brutto infortunio che lo ha costretto ad un lunghissimo stop, tanta riabilitazione e forza d’animo per superare questo momento. L’Estra gli ha offerto la possibilità di tornare di nuovo in campo, sentirsi parte di un gruppo e riprendere a fare il giocatore. "Per me è stato emozionante tornare a divertirmi e fare ciò che mi piace dopo un anno ed un infortunio così lungo – dice Allen –. Sono stato lontano dal campo per molto tempo e tornare è stato gratificante".

L’esterno americano è arrivato nel momento peggiore di Pistoia, con le speranze di salvezza ridotte al lumicino ma la situazione che ha trovato è quella comunque di un gruppo che ha ancora voglia di provarci. "Nonostante la situazione i ragazzi all’interno dello spogliatoio sono ottime persone – afferma la guardia biancorossa –. Ho un buon rapporto con tutti e indipendentemente da tutto andiamo in campo per divertirci, ci alleniamo ed il rapporto con loro è ottimo e li ringrazio per questo. L’aspetto più importante è andare e competere cercando di vincere ogni partita. Per quanto mi riguarda darò il mio contributo e come ho detto ai ragazzi appena sono arrivato il focus non deve essere su di me ma sulla squadra ed io farò tutto ciò che è necessario per aiutare la squadra".

L’Estra è attesa da un trittico di partite da far tremare i polsi: Milano, Bologna e Venezia. La salvezza sembra essere ormai una chimera. "L’intenzione c’è di provarci – prosegue Allen - e fino a quando sarà possibile scenderemo in campo per competere e per vincere. Nessuno ha mai mollato e nessuno sta mollando giochiamo ogni volta cercando di essere il più competitivi possibile e come ho detto ai ragazzi il nostro obiettivo deve essere quello di vincere tutte le partite da qui alla fine. Nella partita contro Sassari siamo rientrati un po’ scossi, credo che attualmente sia più una questione di fiducia".

Maurizio Innocenti