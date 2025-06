Pescia Antiqua, non solo antiquariato. Spazio anche ai prodotti toscani

La città di Pescia si appresta a vivere domenica 22 giugno una nuova, intensa giornata ricca di manifestazioni dislocate in gran parte del centro storico e a partire fin dal mattino. Nella centralissima piazza Mazzini torneranno le selezionate bancarelle dell’antiquariato di ’Pescia antiqua’: mobili e soprammobili, oggettistica di ogni tipo e pregio, quadri e stampe, numismatica e filatelia, libri e fumetti, collezionismo, cd , dischi e musicassette e tanto altro ancora riempiranno gli spazi messi a disposizione della manifestazione, diventata un punto di riferimento del settore a livello regionale e nazionale. Via Andreotti e via Buonvicini e piazza del Grano ospiteranno il mercatino del riuso, dove sarà possibile trovare capi di abbigliamento e accessori usati prodotti da di grandi firme a prezzi veramente accessibili.

In borgo della Vittoria troveranno collocazione i banchi della gastronomia e dei dolci tipici toscani sempre molto apprezzati e ricercati. In tutta la città saranno inoltre attivi i volontari delle associazioni Quelli con Pescia nel cuore e l’Officina delle arti per accompagnare i turisti a visitare i monumenti, le chiese e gli angoli più significativi. Visita gratuita del complesso monumentale di San Michele, con la preziosissima pinacoteca, e ingresso unico agevolato per chi desidera visitare il Palagio con la gipsoteca dedicata a Libero Andreotti ed il museo civico. Apertura, con un unico biglietto di ingresso, del Museo civico e del Palagio con la preziosa gipsoteca dedicata a Libero Andreotti.

Per accogliere al meglio i numerosi visitatori che giungeranno anche da fuori regione, verrà potenziata l’offerta dei ristoranti cittadini, proponendo piatti della cucina popolare e tradizionale pesciatina e tra questi i particolari asparagi di grandi dimensioni. Lungo il percorso delle manifestazioni, saranno attivi bar con tavoli all’esterno, pizzerie, paninoteche, pasticcerie e gelaterie dove sarà piacevole fermarsi per una sosta gustosa. Sarà possibile parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli pubblici, compresi quelli, di solito, a pagamento. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0572.1913547.