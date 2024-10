Si è tenuto a Pisa il convegno sulla radiologia del futuro

Pisa, 21 ottobre 2024 - Sabato 19 Ottobre, al My Hotel Galilei, si è svolto il convegno del gruppo regionale toscano della Società Italiana di Radiologia Medica, di cui è presidente Emanuele Neri (direttore dell'Unità operativa Radiodiagnostica 1 della Aoup e della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università di Pisa). Il tema: "Dritti al cuore: la Cardioradiologia e il Radiologo oggi". A confronto medici radiologi, cardiologi interventisti, medici nucleari sulle più recenti tecniche di imaging in ambito cardiologico con particolare focus su tomografia computerizzata e risonanza magnetica.

"Un esempio anche del sistema Pisa - ha evidenziato il professor Neri - laddove esiste da tempo una progressiva integrazione di competenze e attività di ricerca tra i medici radiologi della Aoup e della Fondazione Monasterio nell’utilizzo delle più avanzate tecniche di imaging cardiovascolari. Questo grazie - continua Neri - all’utilizzo della TC Photon counting della Fondazione Monasterio, dove i medici specializzandi della Scuola di Radiodiagnostica possono formarsi grazie al tutoraggio dei medici radiologi della Fondazione e al tempo stesso portare avanti studi innovativi e tesi di specializzazione di imaging cardiologico nella cardiopatia ischemica, che sono stati presentati durante il convegno. I medici in formazione stanno inoltre seguendo e sviluppando programmi di ricerca di imaging avanzato in Risonanza Magnetica, nello studio della patologia infiammatoria cardiaca e delle cardiomiopatie".

Nel convegno si è discusso della sostenibilità di un futuro servizio di cardioradiologia; un modello operativo che dovrà essere implementato nei percorsi diagnostico-terapeutici del paziente cardiologico, in elezione e nell’urgenza. Tutto questo - ricorda Neri - implica la necessità di alte competenze di cardioradiologia, di cui ci possiamo oggi vantare, sia nella Aoup che nella Fondazione Monasterio in un perfetto modello di convergenza assistenziale, didattica e di ricerca, unico in Italia. Per la Fondazione Monasterio erano relatori Alberto Clemente e il Carmelo de Gori, per Unipi/Aoup il Duccio Volterrani, Michele Tonerini, Giovanni Donato Aquaro, il Lorenzo Faggioni, il Giulio Zucchelli, e moderatore Roberto Cioni (direttore del D.A.I. Medicina Radiologica Nucleare e di Laboratorio della Aoup).