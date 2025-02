Sfondano vetrata alla farmacia con l’automobile

Nottata col botto per la Farmacia Comunale di via Battelli, dove poco prima della mezzanotte di ieri un’auto ha spaccato una vetrata durante un furto. Intorno alle 23:39, infatti, alcuni malviventi a bordo di una macchina, si sono lanciati contro una delle vetrate, distruggendola e danneggiando alcuni espositori e il bancone che si trovava proprio dietro al vetro. In pochi istanti i ladri hanno divelto e scassinato una delle casse automatiche, dal contenuto stimato di circa 1.000 euro, ossia il fondo minimo. Non contenti, i malviventi hanno provato a rubare anche la seconda cassa, ma il tentativo non è andato a buon fine anche grazie all’intervento del Corpo Guardie di Città che, allertato immediatamente dall’allarme antifurto del negozio, ha mandato sul posto due autopattuglie a ispezionare la zona. Giunte sul posto, le Guardie di Città, insieme agli agenti della polizia, hanno controllato il perimetro dell’immobile, rilevando che era stata danneggiata solo la vetrata su via Battelli per accedere all’interno della farmacia e rubare il contenuto della cassa. Per evitare che i malintenzionati tornassero a completare la loro azione criminale, le Guardie di Città hanno presidiato l’attività commerciale fino al mattino, quando è arrivato il personale della farmacia.

"Più che il furto o la distruzione strutturale, il danno maggiore - è il commento sconsolato del direttore di Farmacie Comunali Andrea Porcaro d’Ambrosio, intervenuto sul luogo del furto nella prima mattina - è il disservizio che questa azione criminale ha comportato per i nostri pazienti. In ogni caso la farmacia comunale 3 di via Battelli, nonostante tutto, resta aperta e le attività lavorative continuano come sempre per garantire i servizi necessari ai pazienti". Fortunatamente, l’intera azione dei malviventi è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza all’interno della farmacia, che ha immortalato tutta la scena. Attualmente, le immagini sono state passate al setaccio dalla polizia scientifica, che ha acquisito anche i frame delle videocamere di sicurezza dei palazzi e delle attività commerciali adiacenti al negozio per cercare di identificare i ladri. Sulla spaccata indaga la polizia, con la squadra mobile della questura di Pisa.

M. F.