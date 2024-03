Scuola Filzi, la minoranza: "L'amministrazione fa minimi passi avanti verso la soluzione"

La vicenda della scuola Filzi continua. In seguito al sopralluogo effettuato presso la scuola, i rappresentanti dei gruppi di opposizione di Partito Democratico e Sinistra Unita per Pisa hanno condiviso le loro riflessioni e i passi avanti raggiunti in seguito a questo incontro. "Il sopralluogo è stato un'occasione preziosa per osservare direttamente le condizioni dell'area che i genitori degli alunni stanno difendendo con passione e determinazione. Un'area che rappresenta uno spazio verde di fondamentale importanza, l'unica, tra l'altro, in cui ad oggi bambine e bambini possono svolgere attività motoria. L'attivazione compatta dei genitori in difesa del giardino scolastico non è solo un atto di amore verso i propri figli, ma rappresenta anche un esempio di cittadinanza attiva e di impegno per il bene comune. Durante la nostra visita, abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare le preoccupazioni e le proposte dei genitori, i quali hanno dimostrato un grande spirito di iniziativa e una volontà di dialogo costruttivo verso l'amministrazione e verso i gruppi consiliari. La loro richiesta di preservare lo spazio verde, in favore di un progetto alternativo a quello del parcheggio oggi previsto dall'amministrazione comunale, che ne andrebbe a levare una parte sostanziale, merita tutta la nostra attenzione e il nostro sostegno. Desideriamo ringraziare i genitori per aver cercato un confronto aperto con l'amministrazione e con noi gruppi consiliari. L'incontro di ieri ha rappresentato un momento significativo di scambio e ha posto le basi per una riflessione più ampia sull'importanza degli spazi verdi nelle aree scolastiche e sulle vere priorità della nostra comunità. Non c'è strumentalizzazione nel voler dar voce all'interesse dei più piccoli e della cittadinanza. Siamo pronti come coalizione di centro sinistra e progressista in modo costruttivo fare la nostra parte. Ci dispiace invece l'atteggiamento di chi utilizza le foto con i bambini e i post su facebook per provare a organizzare una messa in scena senza precedenti. Riteniamo che la risposta dell'amministrazione, attraverso le parole del vicesindaco, che si è dimostrato aperto a riflettere sull'opportunità del progetto di parcheggio, segni un minimo passo verso la ricerca di soluzioni che possano soddisfare le esigenze di tutti, privilegiando il bene dei bambini e il valore degli spazi comuni. Auspichiamo che le tante richieste arrivate e il passo in avanti fatto ieri sia effettivamente portato fino in fondo. Come coalizione di centro sinistra e progressista, ci impegniamo a seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda, sostenendo un dialogo aperto e costruttivo che metta al centro il benessere dei bambini e la qualità della vita nella nostra comunità. Riaffermiamo il nostro impegno a lavorare insieme per proteggere e valorizzare gli spazi verdi della nostra città, fondamentali per l'educazione e il benessere delle future generazioni".