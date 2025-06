Marina di Pisa, per la manta disorientata c’è una catena umana in spiaggia E’ una specie a rischio estinzione quella del Diavolo di mare, come viene comunemente chiamato questo pesce. E’ entrato dentro la diga finendo sulla battigia, di fronte a decine di bagnanti che hanno cercato di reindirizzare l’esemplare verso il mare insieme alla Guardia Costiera