Rivivere salvataggi dei migranti e commercio mediterraneo: l'evento al Museo delle Navi

Pisa, 25 ottobre 2024 - Vedere con i propri occhi e vivere cosa prova un soccorritore a salvare la vita a un migrante che sta per affogare. È possibile farlo domani alle 16 con una visita guidata al Museo delle Navi Antiche di Pisa per sostenere i progetti di Emergency. In occasione dei 30 anni dell’organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada, Cooperativa Archeologia propone una giornata al museo per scoprire le rotte commerciali del Mediterraneo nell’antichità e raccontare quello che accade ai giorni nostri in quello stesso mare, attraverso un’esperienza immersiva di realtà aumentata relativa a un salvataggio della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency.

Si tratta di una visita divisa in due parti: la prima sarà dedicata alle rotte commerciali nel Mediterraneo nell’antichità, con le stesse navi che sono oggi esposte al museo pisano, mettendo a confronto le opportunità e le bellezze di quello stesso mare che oggi è spesso luogo di insidie e pericoli e speranze. Il tutto attraverso la visita ai reperti esposti nelle sale del museo. Nella seconda parte entreranno in azione i volontari della sezione di Pisa di Emergency, che attraverso una serie di visori in realtà aumentata, faranno vedere ai partecipanti le immagini di alcuni salvataggi compiuti a bordo della Life Support. Le persone, attraverso questi visori, potranno vivere l’esperienza in prima persona, come se fossero sul posto. Oltre a questo i volontari di Emergency parleranno delle attività dell’associazione nel Mediterraneo.

L'iniziativa è nata in collaborazione con i gruppi Emergency di Pisa e Firenze, il cui ricavato, al netto delle spese, andrà all’organizzazione umanitaria di Gino Strada che dal 1994 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. La visità durerà 1 ora e mezza circa. Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro, per gruppi composti da oltre 10 persone, over 65 e Cral il prezzo è invece 8 euro, per i residenti nel comune di Pisa, ragazzi da 6 a 18 anni il costo è di 5 euro, biglietto famiglia 20 euro. Prezzo della visita guidata 10 euro, comprensivo di auricolari. La prenotazione alle visite è obbligatoria, si può fare per telefono allo 055-5520407, con una mail a [email protected] oppure da questo sito.