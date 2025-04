"Ritardi sui lavori ai nuovi asili. Rivoluzione Conti mai pervenuta"

"Della rivoluzione annunciata dalla giunta Conti non c’è traccia. Numero posti fermo e ritardi sui lavori per i nuovi asili". A dirlo è la consigliera comunale de La città delle persone, Emilia Lacroce, che critica l’amministrazione sul nuovo bando degli asili nido. "Venerdì - ha spiegato -, è uscito il bando comunale per i nidi, relativo alle annualità 2025-2026. Della grande rivoluzione annunciata dalla giunta Conti non c’è traccia. Il totale dei posti tra gestione diretta e indiretta, infatti, resta invariato a quota 500, nonostante i proclami. Ci hanno raccontato che i lavori finanziati con il Pnrr avrebbero risolto tutto, ma non è così".

Secondo Lacroce servono investimenti e assunzioni di educatrici ed educatori. "Così - ha aggiunto-, si aumentano i posti e si garantisce il servizio a più famiglie, anche alla luce dell’ampliamento della platea di beneficiari della misura Nidi Gratis deciso dalla Regione. Inoltre, segnaliamo che il bando continua a seguire un regolamento datato, non aggiornato alle effettive esigenze delle famiglie, un tema che abbiamo posto da più di un anno in commissione, ma su cui niente si è mosso".

"Infine - ha concluso Lacroce -, vogliamo continuare a denunciare pubblicamente i ritardi rispetto alla tabella di marcia dei lavori sui nuovi nidi. Basti pensare che quello de I Passi doveva essere completato entro lo scorso gennaio. Per la destra e la giunta Conti, evidentemente, le famiglie, le bambine, i bambini e il loro diritto all’educazione non sono una priorità".