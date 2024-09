Riprende a Vecchiano il servizio del pedibus per accompagnare gli studenti a scuola

Vecchiano, 24 settembre 2024 - Dopo la positiva sperimentazione avviata nell'anno scolastico 2023/2024, lunedì 30 settembre 2024 riprende il via a Vecchiano il servzio del pedibus, promosso dal Comune di Vecchiano in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi.

“Si tratta di un servizio socio-educativo ed ecologico di accompagnamento collettivo di gruppi di alunni ed alunne lungo un percorso sicuro casa-scuola; il funzionamento è proprio come uno scuolabus, con fermate e orari di partenza stabiliti: insieme ai compagni e le compagne si raggiunge la scuola a piedi con una piacevole passeggiata, in sicurezza”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessora all’Ambiente e alla Partecipazione, Mina Canarini.

“Il servizio, completamente gratuito per le famiglie, sarà rivolto come lo scorso anno agli alunni e alle alunne frequentanti la scuola primaria Mazzini di Vecchiano e sarà esteso, in via eccezionale, anche agli alunni e alle alunne della scuola primaria Pardi di Migliarino, in quanto ospitati temporaneamente nel plesso di Vecchiano in attesa che vengano ultimati i lavori di adeguamento del plesso di Migliarino”.

Le fermate dove i bambini e le bambine dovranno essere accompagnati puntuali per la partenza della "corsa" si trovano presso Largo Tabucchi ed in Piazza Garibaldi, segnalate da apposita cartellonistica. Tutti i bambini e le bambine indosseranno un gilet catarifrangente che sarà loro fornito il primo giorno, così da rendere riconoscibile ed assicurare maggiore sicurezza al gruppo. Il Pedibus sarà garantito ogni giorno, con tutte le condizioni meteo. Sarà sospeso solo in occasione delle giornate di sciopero del personale della scuola o per cause di forza maggiore (in tal caso gli accompagnatori avviseranno con congruo anticipo i genitori tramite la chat del servizio).

Il Pedibus sarà gestito dal Circolo giovanile A.R.C.I. "Vasca Azzurra" di Nodica che metterà a disposizione due adulti accompagnatori, i quali saranno talvolta affiancati anche da volontari della Confraternita Misericordia di Vecchiano. Se alcuni genitori desiderassero prendere parte al tragitto del gruppo, potranno offrirsi come volontari di supporto agli accompagnatori.

L'iscrizione al Pedibus dovrà pervenire su apposito modulo entro il 31 ottobre tramite email all'indirizzo [email protected] oppure a mano presso l'Ufficio URP in via XX Settembre n. 9 a Vecchiano. Tutti i dettagli sul sito web del Comune a questo link: https://www.comune.vecchiano.pi.it/primo-piano/3480-a-a-scuola-a-piedi-parte-il-pedibus-alla-scuola-primaria-mazzini-di-vecchiano-2.html