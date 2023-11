Marina di Pisa, la mareggiata si porta via lo storico retone di Bocca d’Arno

Marina di Pisa (Pisa), 3 novembre 2023 – Onde altissime si portano via lo storico retone, uno dei simboli di Bocca d’Arno. E’ uno dei luoghi iconici e più fotografati della Toscana, scelto anche da molte coppie per le foto dei matrimoni. Ha resistito così per decenni, sferzato dal vento e dalle mareggiate. Ma quanto accaduto con la tempesta Ciaran non gli ha letteralmente lasciato scampo.

Il retone di Bocca d’Arno, già segnato dal tempo, è stato quindi spazzato via dalla furia del vento e del mare. Le immagini, immortalate via social, sono immediatamente diventate virali.