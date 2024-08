Pubblicato il bando per i contributi all'affitto

Pisa, 5 agosto 2024 - È stato pubblicato oggi sul sito web del Comune di Pisa il Bando per i contributi a integrazione del canone di affitto per l’anno 2024. C’è tempo da oggi, lunedì 5 agosto, fino al 20 settembre per presentare le domande. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2024, o da data d’inizio effettivo del contratto di locazione, fino al 31 dicembre, salvo scadenza o risoluzione anticipata del contratto. “Per il secondo anno consecutivo - dichiara l’assessore alle politiche abitative Giovanna Bonanno – come Comune abbiamo voluto raddoppiare lo stanziamento messo a disposizione da parte del Comune, per assicurare una maggiore disponibilità di risorse da destinare ai nuclei familiari più in difficoltà, che si trovano mensilmente a sostenere le spese per il pagamento di un canone di affitto. Per quest’anno abbiamo inoltre deciso di introdurre un tetto massimo di 1.500 euro a beneficiario, in modo da poter soddisfare il maggior numero di richiedenti il contributo. All’investimento di 528mila euro da parte dell’Amministrazione comunale, si aggiungerà il contributo della Regione Toscana di 64mila euro, arrivando alla cifra complessiva di 592mila euro, per finanziare un importante strumento di sostegno al reddito di molte famiglie pisane, a conferma della nostra attenzione rivolta alle fasce più deboli della popolazione”. Come già fatto per il bando 2023, in sede di liquidazione del contributo, il fondo di finanziamento sarà prioritariamente impiegato per il pagamento degli appartenenti alla fascia A della graduatoria, procedendo con il progressivo scorrimento, riparametrato alla luce delle ricevute delle mensilità effettivamente pagate e presentate, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Coloro che, a fine procedura, risulteranno inseriti nella graduatoria definitiva anno 2024, dovranno infatti presentare copia delle ricevute in bollo o dei bonifici bancari o postali, comprovanti il pagamento dei canoni di affitto anno 2024, sempre tramite portale on line entro il 31 gennaio 2025. Come presentare domanda e informazioni. I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per l’accesso al contributo dal 5 agosto 2024 ore 00:00 e fino al 20 settembre ore 23:59 tramite il Portale delle istanze on line del Comune di Pisa, a cui sarà possibile accedere dalla pagina www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi per canoni di locazione, secondo le modalità previste dal bando e fino ad esaurimento delle risorse stanziate per il finanziamento dell’intervento. Al Portale si accede previo possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica). Chi non è personalmente in possesso delle suddette credenziali, può presentare domanda on line incaricando un proprio delegato in possesso di suddetto accesso e previo rilascio di delega specifica Coloro che hanno bisogno di un supporto per la sola compilazione del modulo on-line, possono rivolgersi al Servizio dei Facilitatori Digitali presenti sia presso l’Ufficio URP del Comune di Pisa, sia presso il Centro Polivalente San Zeno, in via San Zeno n. 17 (appuntamento telefonico al numero 050/7846982). L’interessato dovrà portare con sé tutta la documentazione prevista dal bando 2024 per la presentazione della domanda. Per ogni altra ulteriore informazione, è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche della Casa scrivendo all’indirizzo mail [email protected], oppure chiamare il numero verde 800-981212 tutti i giorni compresa la domenica (ad esclusione dei festivi) dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 mentre la domenica dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e con operatore virtuale al di fuori delle fasce orarie indicate.