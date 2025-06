In regalo "Coloriamo il Gioco del Ponte"

Sabato 28 giugno arriva in edicola "Coloriamo il Gioco del Ponte", un regalo speciale per i nostri lettori in abbinamento gratuito con La Nazione di Pisa e provincia. Un libro dedicato ai protagonisti del Gioco del Ponte, corredato da 12 tavole a cura dell’illustratrice Rebecca Giusti e altrettanti disegni in bianco e nero da colorare per avvicinare i più piccoli alle tradizioni storiche cittadine. Si tratta di un progetto condiviso da La Nazione e dall’associazione Amici del Gioco del Ponte, che quest’anno festeggia 55 anni, presieduta da Stefano Gianfaldoni (nella foto).

Avvocato Gianfaldoni, come nasce questo progetto? "E’ sorto dall’esigenza di attestare e dimostrare una continuità dell’associazione nel lavoro di trasmissione del Gioco del Ponte. E’ un impegno che siamo riusciti a rispettare dalla fondazione dell’associazione nel 1970 e che è stato mantenuto anche dopo la scomparsa dello storico presidente Umberto Moschini. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale per aver intitolato la sala al piano terra di Palazzo Gambacorti alla sua memoria".

A chi è rivolto il libro? "Si tratta di un progetto innovativo perché coinvolge i bambini piccoli, in particolare la fascia di prima scolarizzazione. Non dimentichiamoci che è pur sempre un gioco, perciò abbiamo trovato una chiave divertente per trasmettere ai bimbi la passione per una tradizione da mantenere viva".

Cosa troveremo al suo interno? "Ad aprire il volume i saluti del sindaco Michele Conti e dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. Segue una parte dedicata agli organigrammi dei protagonisti del Gioco del Ponte 2025 e un testo storico a cura del professor Alberto Zampieri. Le 12 tavole e i rispettivi disegni sono a cura di Rebecca Giusti e sono accompagnate da brevi descrizioni dei figuranti che ho curato personalmente. Ad arricchire il libro una selezione delle fotografie del contest ‘Uno scatto per il Gioco del Ponte’. Ringrazio tutti i soggetti che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, in particolare Mariano Bizzarri Ollandini, Massimo Del Grande e Tommaso Prescimone. Queste sono solo le prime 12 tavole che, eventualmente, potranno avere un seguito in futuro".

Ecco tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Acque spa, Aci Pisa, Patrimonio Pisa Srl, Farmacie Comunali Pisa, Guardie di Città, Devitalia, Sib Sindacato Italiano balneari, Ordine Dei Tecnici Sanitari di radiologia medica, Assicurazione Del Rosso, Ottica Bianchi, Chalet Florindia, Gianfaldoni, Global Security, Mobili Gronchi, Ipermoda Factory, Kon-Te, Mastroberti assicurazioni, Mc Promo, MistAway, Toni Luigi, Pizzeria La Tana, Armando Varini e Sicuranza Service.