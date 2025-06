"Carichi e ben allenati. Arma segreta? Resistere"

"Squadra confermata anche quest’anno, il nostro punto di forza, da sempre, è la resistenza". Daniele Cionini, magistrato di Calci, traccia la rotta dell’unica squadra del Gioco del Ponte che si trova fuori dalle mura storiche di Pisa. I combattenti del lungomonte, anche per questa edizione, spiega Cionini, "sono belli carichi ed allenati per fare un combattimento basato sulla resistenza".

Cionini, ci sono nuove leve in squadra? "No, siamo la solita squadra dell’anno scorso. Con gli allenamenti siamo in linea e nei tempi, esattamente come lo eravamo un anno fa. Siamo pronti anche a eventuali sorprese".

In che senso? "Si accettano sorprese e siamo pronti a prendere chiunque. E poi vediamo come va. Noi non abbiamo mai paura: accogliamo le sfide senza esitazioni". La resistenza è da sempre un vostro punto di forza, lo avete dimostrato più volte sul ponte... "Sì, ci lavoriamo tanto e ci puntiamo davvero. Siamo pronti se c’è da andare per le lunghe. Poi, si sa, ogni battaglia è a sé, non ce n’è una uguale all’altra".

Sono entrati in palestra nuovi giovani? "Sì, almeno quattro. Stanno iniziando ora il percorso e saranno pronti per il prossimo anno. Crediamo che il ricambio generazionale sia importantissimo per il futuro della squadra".

Che Gioco del Ponte prevede quest’anno? "Tutti gli scozzi, secondo me, porteranno al 3 a 3. E poi ce la vedremo con le Nazionali. Ogni anno è una storia a sé".

Fate anche tanto nel sociale: per Calci, l’inclusività è sempre stata un valore centrale. "La magistratura sta lavorando a un evento dedicato al Gioco del Ponte con una mostra di quadri, e a un’altra iniziativa importante che si terrà dopo il Gioco del Mulino, in collaborazione con l’associazione dei ragazzi down, proprio qui a Calci. Da sempre siamo all’avanguardia sul fronte dell’inclusività: per noi è una priorità e continuiamo a investire energie su questo aspetto".

Enrico Mattia Del Punta