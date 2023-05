Psichiatra uccisa a Pisa, chiesta e ottenuta la perizia su Gianluca Paul Seung

Pisa, 11 maggio 2023 – Novità sulla psichiatra uccisa a Pisa. Oggi, giovedì 11 maggio, è stata chiesta e ottenuta, con la formula dell’incidente probatorio (che si terrà il prossimo 23 maggio), la perizia psichiatrica su Gianluca Paul Seung.

La perizia nei confronti del 35enne che ha ucciso Barbara Capovani è stata ottenuta dal pubblico ministero che segue le indagini, il procuratore facente funzione Giovanni Porpora.

Adesso i consulenti si prenderanno qualche mese di tempo per formulare la diagnosi che deciderà del futuro dell’uomo che ora si trova nel carcere di Firenze.

Negli anni, Seung è stato sottoposto a più perizie. L'ultima risale al 2022 e ne stabilì l'incapacità di intendere e di volere. Da qui l'assoluzione per l'aggressione alla guardia giurata con lo spray al peperoncino. Nello stesso contesto vienne applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, con affidamento ad una struttura psichiatrica/assistenziale, da individuarsi a cura del Centro Salute Mentale competente per territorio.