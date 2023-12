Psichiatra uccisa, il processo a Seung, assente. In aula i figli della donna

Pisa, 13 dicembre 2023 - Prima udienza per il delitto della dottoressa Barbara Capovani davanti alla Corte d'Assise (presidente Zucconi).

Gianluca Paul Seung,imputato per omicidio volontario, non ci sarà. Lo ha comunicato il suo avvocato, Gabriele Parrini, prima di entrare in aula.

Previste le questioni preliminari: la calendarizzazione, la lista testi,la costituzione delle parti civili tra cui quella dell'ordine dei medici e dell'Asl Nord ovest per la quale la psichiatra lavorava. Presenti in aula i figli e la madre della professionista uccisa ad aprile scorso. La famiglia è tutelata dall'avvocato Stefano Del Corso.

Un'aula piena di familiari, che vogliono assistere al procedimento, e giornalisti per testimoniare uno dei fatti più importanti dell'ultimo anno.