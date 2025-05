Pisani si nasce oppure si diventa. Premio al merito e alla modestia

Eccellenze che operano con passione nell’ambito del proprio lavoro, e che con sincero spirito di appartenenza prendono parte a questo appuntamento, ormai tradizione per la nostra città. Sabato alle 17, i locali del centro espositivo Sms sul viale delle Piagge, saranno la perfetta location per la diciannovesima edizione del premio "Pisani si nasce Pisani si diventa". Un evento che vuole essere un ringraziamento e una gratificazione per quanti danno lustro e gloria nel mondo alla città, siano essi nati a Pisa o legati ad essa per vicissitudini personali. Il fil rouge che unisce i sei premiati di quest’anno è lo "spirito", declinato nelle sue molteplici forme.

L’evento è stato presentato in Comune alla presenza del sindaco Michele Conti, della fondatrice del premio Patrizia Paoletti Tangheroni, del presidente Antonio Schena e dell’organizzatrice Roberta Luperini. "I premiati arrivano da le più svariate parti del mondo e arrivano qui con entusiasmo per ricevere questo riconoscimento, di cui hanno compreso lo spirito - afferma Tangheroni - è un premio che si basa molto sul volontariato di chi lo ha ideato, e vuole omaggiare coloro che sono rimasti loro stessi nonostante i successi". I nomi abbracciano diversi ambiti, Giorgio Bargiani, mixologist di fama mondiale, barman pluripremiato, anima del Connaught Bar di Londra, Maria Betti, scienziata e dirigente internazionale, presidente del consiglio scientifico dell’Istituto Oceanografico di Monaco, Eva Ceccatelli, campionessa paralimpica di sitting volley, Bernardo Cortese, cardiologo interventista di fama internazionale, il liquorificio Morelli, che dal 1911 ha saputo unire passione artigianale, innovazione e responsabilità sociale, e José Maria Perez Monguió, giurista di fama internazionale che insegna all’Università di Cadice e ha intensi legami, non solo accademici, con Pisa.

"Continuiamo a celebrare un maggio iricco per la città- afferma Schena- , con l’elezione del nuovo vescovo, il passaggio del giro d’Italia, il Pisa in serie A. Il luogo scelto, accanto a San Michele degli Scalzi,e ci permette di proseguire dopo sant’Ubaldo il mese di festeggiamenti nel quartiere".

Il sindaco ha ribadito l’importanza di un premio concepito per celebrare non solo chi a Pisa è nato ma anche chi passa di qui e resta: "Siamo città universitaria che ha visto arrivare sul suo territorio molte persone che hanno studiato qui e magari deciso di rimanere, arricchendo il nostro territorio con la loro eccellenza. Nella sua semplicità è un premio che deve essere sostenuto e aiutato, appartiene da quasi vent’anni alla nostra tradizione".

Alessandra Alderigi